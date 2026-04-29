Tiểu thư Hà thành Doãn Hải My về quê chồng đi hội làng, ăn quà vặt, thái độ của mẹ Văn Hậu gây chú ý

Mới đây, cặp vợ chồng đình đám làng bóng đá Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý đưa quý tử Đoàn Minh Đăng (bé Lúa) về thăm quê nhà Hưng Yên (Thái Bình cũ). Chuyến đi này không chỉ là dịp để cả gia đình sum vầy mà còn là cơ hội để nàng WAG xinh đẹp trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống tại quê chồng cùng gia đình.

Rũ bỏ hình ảnh tiểu thư sang chảnh thường thấy với những bộ cánh lộng lẫy hay túi hiệu đắt đỏ, Doãn Hải My xuất hiện với diện mạo vô cùng giản dị. Cô nàng chọn chiếc áo sơ mi xanh thẫm kín đáo, tóc xõa tự nhiên, toát lên vẻ thanh tú nhưng không kém phần gần gũi. Tại hội làng, bà xã Đoàn Văn Hậu tỏ ra rất hào hứng, cô không ngần ngại dừng chân tại các sạp hàng lưu động, thích thú ngắm nhìn và thưởng thức những món quà vặt đặc trưng như xiên que, khoai tây lốc xoáy, bánh tráng nướng...

Doãn Hải My về quê chồng, thích thú đi hội làng

Hải My cùng mẹ chồng mua quà vặt, cùng thưởng thức

Đặc biệt, sự chú ý đổ vào sự xuất hiện của bà Vũ Thị Nụ - mẹ ruột Đoàn Văn Hậu. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, mẹ chồng và nàng dâu cùng nhau đứng giữa đám đông náo nhiệt. Khi thấy con dâu phố thị hào hứng cầm túi bánh tráng nướng, ăn món quà quê một cách ngon lành, bà Nụ đứng cạnh liên tục nở nụ cười tươi rói, ánh mắt đầy vui vẻ.

Thái độ này của mẹ chồng Doãn Hải My đã nhanh chóng viral và nhận về sự bàn luận rôm rả của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, dù có khoảng cách về lối sống giữa thành thị và nông thôn, nhưng cách Doãn Hải My nhiệt tình hòa nhập và sự đón nhận nồng hậu từ phía gia đình chồng đã chứng minh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vô cùng tốt đẹp.

Chẳng cần hào nhoáng, chính những khoảnh khắc đời thường, bình dị nhưng ấm áp thế này lại khiến dân tình thêm ngưỡng mộ tổ ấm của chàng hậu vệ số 5 và nàng tiểu thư Hà thành.