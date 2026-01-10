Tiểu thư Doãn Hải My gặp vấn đề sức khoẻ, phải nhập viện, vừa trở lại đã bắt Văn Hậu làm ngay 1 việc

Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My - bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu - khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ loạt hình ảnh khi cô phải nhập viện điều trị vì sức khỏe không tốt. Trên trang cá nhân, nàng WAG sinh năm 2001 cho biết mình đã "sập nguyên một tuần là có thật", kèm biểu tượng gương mặt rưng rưng khiến fan xót xa.

Trong hình ảnh được đăng tải, bà xã Đoàn Văn Hậu nằm trên giường bệnh, tay gắn kim truyền dịch. Dù không chia sẻ chi tiết tình trạng bệnh, nhưng việc phải nhập viện suốt cả tuần cho thấy sức khỏe của cô không hề ổn. Điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là dòng trạng thái đi kèm đầy tâm trạng: "Nguyên tuần ốm không làm gì được luôn".

Bà xã Đoàn Văn Hậu gặp vấn đề sức khoẻ (Ảnh: IGNV)

Không chỉ nhận được nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè và người hâm mộ, Doãn Hải My còn khiến dân tình chú ý bởi khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu sau khi xuất viện. Cụ thể, nàng WAG cho biết vừa đỡ mệt là đã gọi chồng đưa đi mua hoa để về trang trí nhà cửa. Vì phải ốm nằm viện nguyên một tuần, không thể tự tay chăm chút không gian sống như thường ngày, nên việc đầu tiên khi khỏe hơn của Doãn Hải My lại là… sắm hoa cho nhà thêm xinh xắn.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Doãn Hải My ngồi trên xe, ôm bó hoa lớn, gương mặt đã tươi tắn hơn dù vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy thói quen yêu cái đẹp và sự chỉn chu quen thuộc của cô, đồng thời khiến netizen thích thú vì sự đồng hành lặng lẽ của Đoàn Văn Hậu - luôn xuất hiện đúng lúc, đúng vai trò, và luôn chiều chuộng vợ.

Từ sau khi về chung một nhà, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu luôn được xem là một trong những cặp đôi hot và ngọt ngào bậc nhất làng bóng đá Việt. Không phô trương, không ồn ào, cả hai ghi điểm nhờ những hành động quan tâm nhỏ nhặt, đúng kiểu "yêu là chăm từ những điều giản đơn nhất".

Hiện tại, người hâm mộ đang gửi nhiều lời chúc Doãn Hải My sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục trở lại với cuộc sống thường ngày và những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.