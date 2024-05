Tiểu thư của chuỗi siêu thị lớn ở Đà Nẵng bất ngờ được doanh nhân hơn 11 tuổi cầu hôn

Trưa ngày 12/5, TikToker Lilthu (Phạm Hồng Anh Thư, sinh năm 1999) xác nhận chính thức được bạn trai doanh nhân người Anh ngỏ lời "về chung một nhà." Cô chia sẻ tin vui với hơn 800k người theo dõi trên TikTok qua video ghi lại tình huống bạn trai "dàn cảnh" để cầu hôn vô cùng "cảm lạnh."

Trong khoảnh khắc xúc động, vẫn không quên khiến follower bật cười bằng lối chỉnh sửa video đặc trưng, "bắt" Luke phải cầu hôn bằng hai tay. Song người xem không khỏi "rưng rưng" khi thấy chuyện tình 5 năm của cô bạn đã tiến đến một giai đoạn mới.

TikToker Lilthu được bạn trai Tây cầu hôn.

Lilthu cũng chia sẻ thêm những hình ảnh rực rỡ dưới ánh hoàng hôn ngay sau đó. Ngón áp út trên bàn tay trái của cô nàng đã có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh là "bảo chứng" tình yêu với bạn trai. Cô đính kèm caption thông báo "hỷ sự" bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt: "Xin thông báo!! Tụi mình chính thức dừng mối quan hệ bạn trai bạn gái…..tụi mình là BẠN ĐỜI."

Không chỉ người hâm mộ, rất nhiều nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng cũng vô cùng phấn khích trước tin ‘slay girl' Lilthu sắp "chống lầy" và không thể chờ để tham gia đám cưới của cô nàng:

- "Wowwww chúc mừng cô bé" - Cô em Trendy.

- "Baby! I’m so happy for you" (Bé ơi! Mừng cho em quá) - MC Thanh Thanh Huyền.

- "OMG!! Congrats bae!!" (Trời ơi! Chúc mừng bé yêu!!) - Á hậu Thảo Nhi Lê.

TikToker Lilthu chia sẻ những hình ảnh đẹp về màn cầu hôn.

Lilthu là một nhà sáng tạo nội dung hoạt động chủ yếu trên TikTok, "quen mặt" với Gen Z nhờ những nội dung gần gũi, tích cực, thường xuyên truyền cảm hứng về lối sống tự do và sôi nổi cho các bạn trẻ. Nữ TikToker đã sống tại Mỹ từ năm 14 tuổi, là con gái cưng của chủ sở hữu 13 siêu thị và chuỗi nhà hàng có tiếng ở Đà Nẵng.

Cô gặp gỡ và hẹn hò với Luke Emery (sinh năm 1988) từ năm 2019. Bạn trai của Lilthu cách cô gần một con giáp, là một doanh nhân người Anh hoạt động trong ngành sáng tạo và công nghệ, từng sở hữu dịch vụ tạo chân dung thú cưng "hoàng gia" độc đáo Van Woof. Anh chàng khá kín tiếng trên MXH, gần như chỉ mở Instagram để tương tác qua lại và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cô bạn gái xinh đẹp.

Kể từ khi công khai, cặp đôi đã luôn khiến cộng đồng mạng "rụng tim" trước những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào của tình yêu giữa hai người trưởng thành. Luke luôn chăm sóc và quan tâm đến Lilthu từ những cử chỉ nhỏ nhất, còn cô bạn chính là nguồn năng lượng tuyệt vời cho bạn trai. Người theo dõi đang vô cùng mong chờ những chi tiết tiếp theo về đám cưới cực ‘slay' của cô nàng sau tin cầu hôn.