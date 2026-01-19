Tiểu thư Củ Cải nhà Huyền Baby và ông chủ khách sạn TP.HCM mới 13 tuổi mà thần thái đã cỡ này!

Cuộc sống của phú bà Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, SN 1989) vẫn luôn nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là sau khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật; cởi mở hơn trong việc chia sẻ về đời tư.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Huyền Baby gây chú ý khi đăng ảnh cùng con gái, kèm dòng caption dí dỏm: "Hai chị em. Em cá tính, chị bánh bèo". Hai mẹ con diện áo đôi, nhan sắc cứ như "búp bê không tuổi" của Huyền Baby không có gì phải bàn, song lần này spotlight lại thuộc về cô con gái 13 tuổi của "Chị đẹp" này.

Huyền Baby đăng ảnh chụp cùng con gái 13 tuổi.

Ở tuổi 13, bé Diễm My (tên thường gọi ở nhà là Củ Cải) cao đã sở hữu chiều cao nổi trội, không hề kém cạnh mẹ. Ái nữ nhà chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng TP.HCM cũng thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ là cựu hot girl Hà thành một thời.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân cư mạng còn ví bé Diễm My như "bản sao của mẹ": "Cải sắp thành siêu mẫu đến nơi rồi đây này. Hai chị em chất quá", "Hai mẹ con mà cứ tưởng hai chị em", "Em bé dạo này lớn quá, càng lớn càng xinh giống mẹ", "Củ Cải mới đó mà cao quá, cao giống bố, xinh như mẹ nè", "Gia đình nhà này trộm vía ai cũng xinh cơ",.... Nhiều người còn bình luận cho rằng cô bé có tiềm năng làm người mẫu, hoa hậu trong tương lai.

Đây cũng là lần hiếm hoi cựu hot girl Hà Thành đăng ảnh cùng con gái lên MXH. Huyền Baby không giấu ái nữ, và quý tử, song cũng thỉnh thoảng mới chia sẻ công khai hình ảnh của các con, hầu hết đều trong các dịp sinh nhật, đi du lịch,... Bởi thế, càng nhận về nhiều sự quan tâm, tò mò của cộng đồng mạng.

Diễm My xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Diễm My là con gái đầu lòng của Huyền Baby và chồng đại gia Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM. Huyền Baby cũng sở hữu cơ sở làm đẹp lớn tại TP.HCM và thương hiệu mỹ phẩm. Bởi thế, ngoài những danh xưng về nhan sắc, Huyền Baby còn nổi tiếng với biệt danh phú bà, cùng gia đình nhỏ, sống trong căn biệt phủ trị giá 100 tỷ đồng, rộng 1.000m2 ở TP.HCM.

Người đẹp cũng mạnh tay đầu tư cho việc nuôi dạy con, thể hiện qua việc từng hé lộ chuyện mạnh tay chi tiền xây hẳn cho cậu ấm, cô chiêu của mình một khu vui chơi hoành tráng dưới tầng hầm biệt phủ; đầu tư quần áo, trang phục xịn xò đến từ các nhà mốt đình đám quốc tế như Dolce and Gabbana, Chloe, Fendi, Miumiu, Moschino, Dsquared2,...

Trên MXH, Huyền Baby thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng các con - trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, đi du lịch.

Bên cạnh đó, các nhóc tỳ cũng tham gia bộ môn thể thao của giới nhà giàu như đánh golf hoặc học các bộ môn nghệ thuật. Cô cũng thường xuyên đưa 2 nhóc tỳ Củ Cải và Sữa đi chơi, du lịch, nghỉ dưỡng tại những khu resort đắt đỏ bậc nhất từ trong nước ra nước ngoài.

Song, Huyền Baby vẫn nhấn mạnh quan điểm nuôi dạy con rất có nguyên tắc: để con phát triển tự nhiên, không áp đặt suy nghĩ của người lớn, khuyến khích tính tự lập, chủ động từ sớm.

Huyền Baby sinh năm 1989, là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2023, Huyền Baby tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", được đông đảo khán giả yêu thích.

Ảnh: FBNV.



