Tiêu thụ 6 tỷ ly espresso/năm, một quốc gia châu Âu điêu đứng vì giá cà phê tăng phi mã

Người Ý đang tỏ ra lo lắng cho tương lai của những ly espresso giá rẻ khi giá hạt cà phê toàn cầu tăng vọt.

Người Ý đã quen với những ly cafe giá siêu rẻ nhưng giờ đây, giá có nguy cơ tăng tới 2/3. “Mọi người đều khá lo lắng, sợ hãi về hoảng loạn về giá espresso”, Luigi Morello, Chủ tịch Viện Espresso Ý, đơn vị cung cấp chứng nhận chất lượng cho cafe espresso tại Ý cho hay.

Người Ý đang uống những ly cafe rẻ bậc nhất châu Âu, với khoảng 1,2 euro cho một ly espresso hoặc 1,5 euro cho một ly cappuccino.

Giá cà phê rẻ đã thúc đẩy thói quen uống cafe. Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng tại quốc gia này ước tính, người Ý và du khách nước ngoài tiêu thụ tổng cộng 6 tỷ cốc cafe mỗi năm tại các địa điểm công cộng, tạo ra doanh thu khoảng 7 tỷ euro.

Tuy nhiên, gián đoạn nguồn cung toàn cầu do biến đổi khí hậu đã buộc người Ý phải trả tới 2 euro cho một ly cafe: vẫn siêu rẻ nếu so với người London hoặc New York nhưng lại là cú sốc với người Ý.

Các nhóm người tiêu dùng đang phản đối dữ dội khi hiệp hội người tiêu dùng cho hay giá cà phê đã tăng khoảng 15% kể từ năm2021 khi người bán đối mặt với chi phí năng lượng tăng cao và các áp lực khác.

Chủ tịch hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Gebriele Melluso than thở bất cứ màn tăng giá nào nữa tại các quán cafe địa phương sẽ “đe doạ thói quen hàng ngày của hàng triệu công dân”. “Nếu giá cà phê tăng cao hơn nữa, một bộ phận người dân có thể từ bỏ hoàn toàn cà phê espresso tại các quầy bar”.

Trong khi đó, hiệp hội đại diện cho các nhà pha chế lại cảnh báo việc tăng giá là không thể tránh khỏi, đặc biệt với các quán cafe truyền thống, nơi doanh số bán cafe espresso và các loại cafe pha chế khác thường chiếm 30% doanh số.

Giá cà phê toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục thời gian gần đây do thời tiết xấu ở các vùng trồng cà phê chính. Giá cà phê arabica kỳ hạn giao dịch tại New York đã tăng lên 2,49 USD/pound trong tuần này trong khi giá hạt cà phê robusta tại London đã vượt 5.000 USD/tấn, gấp đôi giá một năm trước.

Chuỗi cung ứng cũng phải đối mặt với sự gián đoạn do khủng hoảng tại Biển Đỏ. Kể từ tháng 11 năm ngoái, các chuyến tàu di chuyển giữa châu Á và châu Âu đã buộc phải đi theo tuyến đường dài hơn nhiều quanh mũi Hảo Vọng thay vì qua kênh đào Suez.

Các nhà rang xay đã tăng giá cà phê. Giuseppe Lavazza, Chủ tịch của Lavazza Group nói với Financial Times rằng giá có thể tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, bất chấp giá tăng, các nhà điều hành khẳng định chi phí sản xuất một cốc cafe vẫn thấp hơn đáng kể so với giá bán và biên lợi nhuận không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tất nhiên, hiệp hội đại diện các nhà pha chế không đồng tình với quan điểm này.

“Các quán chuyên bán cafe đang gặp khó khăn”, Luciano Sbraga – phó chủ tịch Liên đoàn các cơ sở công cộng của Ý, đại diện cho rất nhiều trong số 132.000 quán cafe tại Ý cho biết. “Họ chỉ có thể hoạt động được nếu là quán gia đình, không có nhân viên, không thuê địa điểm đắt đỏ. Khi đó, họ có thể duy trì việc kinh doanh”.

Sbraga cho biết những người pha chế phải đối mặt với áp lực trong việc duy trì mức giá cafe espresso thấp, mặc dù họ có thể tính giá cao hơn cho những đồ uống phức tạp như cappuccino và đồ ăn nhẹ.

Cafe espresso là thứ cần thiết với người dân Ý, không khác gì bánh mì. Do đó, việc tăng giá là không hề dễ dàng. Tại Liguria, một chủ quán bar đã chọn đề nghị bán espresso với giá chỉ 70 xu nếu khách mang theo cốc, thìa và đường từ nhà.

Gianni Manganiello, 54 tuổi, người điều hành một quán cafe có tuổi đời đã 70 năm cho biết ông đang bán espresso với giá 1 euro/cốc so với mức trước đây là 90 cent. Ông cho biết sẵn sàng tăng giá thêm 10% nếu giá nguyên liệu thô tăng vọt. “Bạn không thể tăng quá nhiều, nếu không tất cả khách hàng sẽ biến mất. Bạn phải duy trì sự cân bằng”, ông nói.