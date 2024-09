Tiểu sử Thiếu tướng Lê Ngọc Châu tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, sinh ngày 26/1/1972; quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trình độ Tiến sĩ Luật học.

Đồng chí Lê Ngọc Châu từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tháng 4/2022, đồng chí Lê Ngọc Châu được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng.

Từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2024, đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đảm nhận chức vụ Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.

Ngày 27/8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, chỉ định đồng chí Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.