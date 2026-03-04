Tiểu sử đồng chí TRẦN HUY TUẤN, tân BÍ THƯ TỈNH ỦY NINH BÌNH

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ngày 3/3/2026, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 2/3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quá trình công tác của đồng chí Trần Hyu Tuấn. Đồ họa TTXVN

Quá trình công tác của đồng chí Trần Hyu Tuấn

Đồng chí Trần Huy Tuấn, sinh năm 1974, dân tộc Tày, quê quán xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế chính trị, Thạc sỹ ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quá trình công tác, đồng chí Trần Huy Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cũ, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cũ, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cũ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái cũ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũ, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái thành tỉnh Lào Cai (mới), ngày 24/6/2025, đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 9/2025, đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Từ tháng 11/2025, đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026./.