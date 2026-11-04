Tiểu sử đồng chí Lê Hà Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu đồng chí Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân.

Đồng chí Lê Hà Luân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Sáng 3/11, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu đồng chí Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Tháp xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường đề nghị đồng chí Lê Hà Luân, sau khi được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc.

Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động đề xuất các giải pháp, góp phần cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự tín nhiệm của HĐND tỉnh.

Tiểu sử đồng chí Lê Hà Luân tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp