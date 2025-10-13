Tiêu Minh Phụng "sĩ đến hết đời" khi tham gia Lễ hội giao lưu văn hoá Thế giới 2025

Chương trình biểu diễn và giao lưu các loại hình văn hoá trên thế giới. Tiêu Minh Phụng là người duy nhất đại diện miền Nam biểu diễn cho loại hình đờn ca tài tử với bài "Đất Phương Nam" được phối mới và cách tân hiện đại nhằm lan toả giá trị tinh thần, văn hoá của người dân Nam Bộ.

Ở bài hát này Tiêu Minh Phụng đã kết hợp với 6 loại nhạc cụ dân tộc quen thuộc trong đờn ca tài tử để phần nào lan toả giá trị tốt đẹp của loại hình văn hoá trên.

Tiêu Minh Phụng biểu diễn trong Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới 2025.

Chia sẻ về cảm xúc khi là nghệ sĩ duy nhất ở miền Nam được mời trình diễn trong chương trình này, Tiêu Minh Phụng nói "sĩ đến hết đời" vì quá vinh dự.

Anh nói thêm: "Được đứng trên sân khấu của Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới là một niềm vinh dự và xúc động vô cùng lớn đối với một người yêu văn hoá dân tộc như tôi, hơn nữa còn được cất cao tiếng hát của mình với loại hình đờn ca tài tử để phần nào giới thiệu những âm điệu ngũ cung đến bè bạn quốc tế.

Giữa muôn sắc màu văn hoá của các quốc gia, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết giá trị tinh hoa của văn hoá Việt Nam – nơi tôi sinh ra, lớn lên và mang trong tim từng nhịp điệu, từng câu hát, từng làn điệu dân gian.

Khoảnh khắc cất lên giai điệu, tôi không chỉ hát cho riêng mình, mà còn như đang kể câu chuyện của dân tộc, của văn hoá con người miền Tây Nam Bộ – câu chuyện của những con người hiền hòa, kiên cường, và của một nền văn hoá đậm đà bản sắc. Mỗi bước chân, mỗi tiếng nhạc vang lên đều là một nhịp cầu nối, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế ".

Tiêu Minh Phụng cho rằng đây là may mắn niềm vinh dự và tự hào của đời mình.

Tiêu Minh Phụng bảo rằng anh tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong hành trình giao lưu, lan toả tinh thần nghệ thuật và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một kỷ niệm đáng trân trọng – nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, nơi văn hoá kết nối những trái tim.

Với Tiêu Minh Phụng, nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là lẽ sống, đặc biệt âm nhạc dân tộc. Không dám nói đến tham vọng đưa âm nhạc bản sắc Việt ra thế giới nhưng anh luôn ấp ủ, cố gắng hết mình để " một ngày nào đó, tôi có những câu chuyện của riêng mình để kể với con cháu ".

Vất vả nhiều với hành trình của chính mình nhưng Tiêu Minh Phụng chưa bao giờ thấy nản. Anh thấy biết ơn khi cuộc đời cho anh được đến với nghệ thuật, để từ đó có những cơ hội tuyệt vời như việc được tham gia biểu diễn tại Lễ hội giao lưu văn hóa thế giới 2025.