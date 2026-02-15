‘Tiểu Land Cruiser’ dễ có thêm động cơ mới như Hilux 2026 vừa về Việt Nam, hợp ai thích xe mạnh mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu

Những chiếc Land Cruiser FJ đầu tiên đã bắt đầu rời dây chuyền sản xuất tại Thái Lan, dự kiến sẽ đến tay khách hàng vào cuối năm nay. Mẫu xe này xuất hiện như một cỗ máy off-road thực thụ trong hình hài nhỏ gọn, khởi đầu với động cơ xăng quen thuộc, trong khi Toyota được cho là đang cân nhắc các phương án thay thế để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về khí thải trên toàn cầu.

Toyota Land Cruiser FJ có thể sắp có động cơ diesel. Ảnh: Toyota

Ở giai đoạn ra mắt, Land Cruiser FJ sẽ được trang bị độc nhất động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên. Đây là khối động cơ bền bỉ vốn đã chứng minh được giá trị trên các dòng xe như Land Cruiser Prado, Fortuner, Hilux, Hiace trước đó. Trên phiên bản FJ, động cơ này sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Động cơ hiện tại của xe là máy xăng 2.7L có phần cũ kỹ. Ảnh: Toyota

Theo báo cáo mới từ tạp chí Best Car của Nhật Bản, sự bổ sung tiếp theo cho danh mục động cơ của FJ nhiều khả năng là khối động cơ diesel tăng áp 2.8L bốn xi-lanh.

Được kế thừa từ dòng Land Cruiser 250 và Hilux lớn hơn, động cơ này cung cấp công suất 201 mã lực và mô-men xoắn lên tới 500 Nm, giúp tăng gấp đôi lực kéo so với bản máy xăng và cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể. Đáng chú ý, khối động cơ diesel 2.8L này đã tương thích với hệ thống mild-hybrid 48V, dù hiện vẫn chưa rõ liệu Land Cruiser FJ có được trang bị phiên bản điện hóa này hay không.

Động cơ mới của Land Cruiser FJ có thể giống trên Hilux. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, những người hâm mộ động cơ diesel có lẽ cần phải kiên nhẫn thêm một thời gian. Dự kiến khối động cơ diesel tăng áp này sẽ không xuất hiện trong danh mục sản phẩm cho đến năm 2029. Khoảng cách ba năm này dường như nằm trong tính toán chiến lược của hãng xe Nhật Bản.

Một động cơ mới hơn sẽ tạo điều kiện để Toyota tích hợp các thiết bị xử lý khí thải tiên tiến, giúp dòng FJ duy trì khả năng tuân thủ các quy định tại các thị trường khắt khe như Nhật Bản cho đến tận thập kỷ 2030, điều mà khối động cơ xăng 2.7L cũ kỹ sẽ khó lòng đáp ứng được.

Việc giới thiệu động cơ diesel cũng có thể mở ra những thị trường mới đầy tiềm năng. Các giám đốc điều hành của Toyota tại Úc trước đây từng gợi ý rằng Land Cruiser FJ sẽ là một ứng viên sáng giá cho thị trường này nếu được trang bị hệ truyền động đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Land Cruiser FJ sẽ có nhiều cải tiến nâng cấp trong tương lai gần. Ảnh: Toyota

Hiện tại, Toyota vẫn giữ kín lộ trình chi tiết và tập trung tối đa cho kế hoạch ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào tháng 5 năm 2026. Khách hàng tại đây sẽ được tiếp cận với một phiên bản duy nhất là VX, nổi bật với đồ họa đèn chiếu sáng LED hình chữ nhật và danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú.

Toyota đã xác nhận kế hoạch triển khai rộng rãi mẫu xe này tại khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi. Trong khi đó, các thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu hiện vẫn chưa nằm trong kế hoạch phân phối chính thức.