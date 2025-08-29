Tiêu binh người Nga ghi điểm điểm tuyệt đối chỉ sau 1 cái nháy mắt: Ngoài đời còn đỉnh hơn

Không chỉ có các chiến sĩ Việt Nam, đội hình quân nhân các nước sang diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng nhận về nhiều tình cảm từ mọi người. Trong đó nổi bật là nam quân nhân đến từ nước Nga cùng với cái nháy mắt viral khắp MXH.

Theo đó tại tổng hợp luyện ngày 21/8, trong lúc đang chuẩn bị đội hình, quân nhân này đã nháy mắt khi ống kính VTV hướng về phía mình.

Khoảnh khắc viral MXH của nam quân nhân đến từ Nga (Nguồn: @vtv24news)

Ngay sau khi được đăng tải, khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên MXH, đạt gần 9 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Netizen Việt để lại nhiều bình luận thích thú vì sự thân thiện, dễ gần của anh chàng, các từ khóa liên quan cũng lọt top tìm kiếm phổ biến.

“Cái điệu cười gì thế này. Tính làm tôi xiêu lòng hả?”, “Cái nháy mắt ấy khiến triệu người rung động và lưu luyến”, “Không biết có gì mà tui ở lại clip này được 30 phút rồi”, “Mấy anh Nga dễ thương xỉu, thân thiện dễ gần đúng nghĩa luôn”, “Hóa ra trai Nga vừa đẹp vừa dễ thương như vậy”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngay sau đó, các “thám tử mạng” Việt tìm ra danh tính nam quân nhân điển trai. Đó là Galkin Maksim Andreevich - tiêu binh giữ quân kỳ đại diện lực lượng Không quân và Hàng không vũ trụ.

Ở ngoài đời, Andreevich gây ấn tượng vì vẻ ngoài phong trần, rắn rỏi với chiều cao hơn 1,8m. Giống như các tiêu binh khác, anh chàng cũng sở vóc dáng vạm vỡ và thần thái không điểm nào để chê khi đi diễu binh.

Andreevich cười rạng rỡ trước tình cảm của mọi người dành cho mình (Nguồn: @truclinh.nhungngayxanh)

Trước đó, vào ngày 20/8, đội hình quân nhân Nga sang Việt Nam gồm 33 tiêu binh thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky, chia thành tổ đại diện nhiều lực lượng thuộc Quân đội Nga. Các chiến sĩ mang theo quốc kỳ Liên bang Nga, quân kỳ Lục quân, quân kỳ Không quân và Hàng không vũ trụ và quân kỳ lực lượng Hải quân.

Từ đó đến nay, đoàn đã trực tiếp tham gia 2 buổi tổng hợp luyện tối 21/8 và 24/8, sơ duyệt tối 27/8 và chuẩn bị tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 30/8.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai (Ảnh: Nguyễn Hưởng/ NLD)

