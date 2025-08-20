Tiết lộ về 15 khẩu đại bác 60 tấn đã sẵn sàng làm nhiệm vụ đặc biệt trong ngày trọng đại của đất nước

Sáng nay (20/8), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) đã triển khai lắp đặt và trang trí 15 khẩu pháo lễ 105mm, chuẩn bị cho màn bắn pháo lễ trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trận địa pháo lễ tại Mỹ Đình sẽ được giữ nguyên đến hết Quốc khánh 2/9. Đơn vị cắt cử lực lượng canh gác 24/24h và tổ chức luyện tập hàng ngày. Màn bắn pháo lễ trọng thể sẽ được truyền hình trực tiếp từ Mỹ Đình về Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9.

Dự kiến, trong tiếng nhạc mở màn hùng tráng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tới đây, 21 loạt pháo lễ sẽ đồng loạt khai hỏa, vang rền trời đất, báo Dân Trí cho biết.

Nghi thức trang nghiêm, thiêng liêng này do Đội pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh, đảm nhiệm, tạo nên âm vang hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước.

Tối 19/8, sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, 15 xe chở 15 khẩu pháo 105mm rời đơn vị Lữ đoàn Pháo binh 45 về trận địa tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: TPO

Từ đêm qua (19/8), toàn bộ 15 khẩu pháo nặng hàng tấn đã được vận chuyển đến khu vực sân vận động Mỹ Đình. Các khẩu pháo lễ có trọng lượng khoảng 4 tấn mỗi khẩu, được vận chuyển bằng xe kéo chuyên dụng. Việc bố trí, di chuyển mỗi khẩu pháo 105mm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ các chiến sĩ để đảm bảo an toàn và chính xác.

Ngay trong sáng nay, các chiến sĩ nhanh chóng tiến hành dán quốc kỳ lên thân pháo, vệ sinh, lắp đặt thiết bị và bố trí điểm đặt pháo theo đội hình.

Đội pháo lễ bắt đầu luyện tập từ giữa tháng 5 tại ngoại thành Hà Nội. Các thành viên trong đội đều là chiến sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, cao khoảng 1,75m, có ngoại hình, trình độ và kinh nghiệm huấn luyện.

Theo tờ Vietnamnet, trong buổi lễ bắn, từng động tác phải thống nhất, nhịp nhàng, đẹp mắt, gắn liền với giai điệu Quốc thiều trong thời gian quy định. Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, các chiến sĩ vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm cao, coi đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao khi góp phần vào ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Pháo lễ được bố trí trước cửa SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: TPO

Mỗi khẩu pháo được bố trí dọc ngoài khu vực sân thi đấu, nơi có không gian rộng rãi, thoáng đãng và tầm nhìn đẹp để phục vụ người dân, du khách. Đội hình gồm 5 trung đội, mỗi trung đội 3 khẩu pháo; trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt, 4 trung đội còn lại mỗi trung đội bắn 4 loạt.

Một khẩu pháo lễ 105mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 giật cò phát hỏa, số 2 đóng mở khóa nòng, số 3 nạp đạn. Thời gian nạp đạn trung bình chỉ khoảng 3 giây cho mỗi phát bắn.

Khác với pháo trong huấn luyện, chiến đấu, pháo lễ yêu cầu tính đồng bộ và chuẩn xác cao: từ màu sơn, trang cụ, kính ngắm đến từng chi tiết phụ tùng. Loại đạn dùng trong lễ pháo là đạn pháo đặc biệt cỡ nòng 105mm, đầu đạn làm từ giấy carton nhằm giảm tối đa rủi ro. Đạn pháo sử dụng thuốc phóng cầu, có ưu điểm cháy nhanh, sạch, tạo ra lượng khói trắng ít hơn đáng kể so với các loại thông thường.