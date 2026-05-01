Có thông tin cho biết phần lớn vàng trong kho dự trữ quốc gia, được cất giữ trong hầm Fort Knox (Mỹ) không phải là vàng thỏi đạt tiêu chuẩn thế giới, mà chỉ là thứ gì đó trông giống như vậy.

Loại vàng này không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và nếu được bán trên thị trường quốc tế, nó sẽ có giá thấp hơn đáng kể do độ tinh khiết thấp.

Các phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ tiết lộ độ tinh khiết trung bình của vàng Mỹ là 916,7, có nghĩa là một thỏi vàng chứa khoảng 91,7% vàng và 8,3% tạp chất. Hơn nữa, 64% số thỏi vàng ở Fort Knox có độ tinh khiết từ 899 đến 901, và 19% khác từ 901 đến 917.

Chỉ khoảng 17% tổng số đáp ứng tiêu chuẩn được chấp nhận - theo các quy tắc quốc tế của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA), một thỏi vàng phải nặng từ 350 đến 430 ounce troy và có độ tinh khiết ít nhất là 995 (thị trường thường yêu cầu độ tinh khiết 999,9).

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm hiểu xem những gì đã diễn ra. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1933, khi Chính phủ Mỹ trong quá trình vật lộn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đã quyết định lén lút lấy tiền của chính người dân.

Tổng thống Franklin Roosevelt đã cấm sở hữu vàng tư nhân và một cuộc mua bán bắt buộc quy mô lớn các đồng tiền vàng cùng với đồ trang sức từ người dân với giá 20 USD mỗi ounce đã được tiến hành.

Nhưng điều này vẫn chưa đủ và chỉ 6 tháng sau, ông Roosevelt đã phá giá đồng USD và định giá lại vàng ở mức 35 USD mỗi ounce. Những người giao nộp vàng của họ (khi không thể từ chối) đã mất khoảng 40% giá trị.

Đây là một trò ảo thuật, bởi phần lớn vàng nằm dưới dạng tiền xu đã được lưu thông trước đó. Tất cả chúng đều có độ tinh khiết 90% và chứa 10% đồng để tăng độ bền. Chúng được sử dụng để làm ra những thỏi vàng đầu tiên, hiện vẫn được lưu giữ trang trọng tại Fort Knox.

Một số thỏi vàng chất lượng thấp này sau đó đã được gửi đến Paris. Năm 1965, Tổng thống Charles de Gaulle yêu cầu Mỹ đổi kho vàng trị giá 1,5 tỷ USD của Pháp với giá 35 USD mỗi ounce, dẫn đến việc khoảng 3.000 tấn vàng được đưa ra khỏi lãnh thổ Mỹ trong vài năm tiếp theo.

Tuy nhiên, một số vàng thuộc về Pháp vẫn được lưu trữ tại Mỹ. Trong năm qua, Pháp đã bán 129 tấn vàng cũ được lưu trữ ở New York và mua các thỏi vàng mới có chất lượng cao để đổi lấy và giữ lại số vàng này.

Nhưng Pháp giống như một người bị thẩm vấn, vẫn im lặng về số tiền mình đã mất trong quá trình trên. Tuy nhiên, xét đến giá vàng hiện nay, điều này vẫn tốt hơn là nắm giữ các tài sản kém thanh khoản.

Cần phải nói thêm rằng việc kiểm toán thực tế đối với vàng của Mỹ đã không còn kể từ những năm 1970 và những câu chuyện về các cuộc kiểm tra vàng phô trương cho giới truyền thông chẳng gây ấn tượng với ai.

Ngay cả trước đó, mọi thứ trong kho vàng đều được gọi là vàng chỉ dựa trên niềm tin. Các thỏi vàng được đếm, nhưng không ai kiểm tra chất lượng của chúng.

Do đó số vàng này không còn được coi là phương tiện thanh toán quốc tế nữa - nó là một hợp kim cần được tinh chế đến độ tinh khiết ít nhất là 995, chứ chưa nói đến 999,9. Người Mỹ tuyên bố sở hữu 8.133,5 tấn vàng, nhưng họ vẫn chưa tiến hành một cuộc kiểm tra đầy đủ.

Theo Reporter



