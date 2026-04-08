HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiết lộ phát biểu riêng của Tổng thống Trump về ý tưởng đưa Canada thành bang 51 của Mỹ

Hải Yến |

Hãng RT đăng trích đoạn sách sắp phát hành tiết lộ phát biểu riêng của Tổng thống Donald Trump liên quan ý tưởng đưa Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump được cho là đã thừa nhận trong một cuộc trao đổi riêng rằng khả năng Canada trở thành một phần của Mỹ là không cao, theo nội dung trích từ cuốn sách sắp phát hành của nhà báo Anh Robert Hardman.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần đề cập tới ý tưởng đưa Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ và gọi đường biên giới giữa 2 nước là “nhân tạo”. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada “sẽ không bao giờ, dưới bất kỳ hình thức nào, trở thành một phần của Mỹ”.

Hôm 5/4, báo Daily Mail đăng tải một đoạn trích từ cuốn sách Elizabeth II. In Private. In Public. The Inside Story của ông Hardman, dự kiến phát hành trong tuần này.

Theo đoạn trích, trong cuộc phỏng vấn với ông Trump, nhà báo Hardman đề cập khả năng Mỹ sáp nhập Canada và cho rằng điều này có thể khiến Quốc vương Anh Charles III - cũng là nguyên thủ quốc gia của Canada - không hài lòng.

Chi tiết này được cho là khiến ông Trump cân nhắc và sau đó thừa nhận rằng “người Canada có 200 năm lịch sử và tất cả những điều đó”.

Ông Trump được trích lời: “Không thể xử lý điều đó trong 3 năm rưỡi. Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra”.

Tác giả Hardman nhận định đây là lần gần nhất ông nghe thấy một sự thừa nhận rằng khi Canada vẫn còn Quốc vương, việc sáp nhập là điều khó xảy ra.

Ông Trump từng nhiều lần bày tỏ sự tôn trọng đối với Nữ hoàng Anh quá cố và Hoàng gia Anh nói chung.

Tuy nhiên, theo nội dung trong sách, ông cũng được cho là đã phàn nàn về các chính trị gia Canada, cho rằng họ “tỏ ra thân thiện trực tiếp nhưng lại nói điều không tốt phía sau”.

Trước đó, ông Trump từng cho rằng Mỹ đang hỗ trợ kinh tế Canada với quy mô khoảng 200 tỷ USD mỗi năm. Tổng thống Trump cũng cho rằng việc sáp nhập Canada có thể là một phương án hợp lý hơn.

Theo RT
Tags

an ninh thế giới

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Canada

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại