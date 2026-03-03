Tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa ông Putin với các lãnh đạo vùng Vịnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran, khiến Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và một số chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng.

Tehran đã đáp trả bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Điện Kremlin ngày 2/3 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo của UAE, Qatar và Bahrain. Cả ba quốc gia này đều có các căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Theo bản ghi âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “những sự kiện bi thảm chưa từng có ở Trung Đông trong bối cảnh cuộc tấn công nhằm vào Iran của Mỹ và Israel cùng các hành động trả đũa khắc nghiệt của Tehran”.

Cả hai bên đều nhấn mạnh “sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức, và quay trở lại tiến trình chính trị-ngoại giao”.

Ông Putin lưu ý rằng, những nỗ lực đáng kể của Nga nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình đối với vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, trong đó UAE cũng đóng vai trò tích cực, đã bị phá vỡ bởi một “hành động tấn công vũ trang vô cớ chống lại một quốc gia thành viên có chủ quyền của Liên Hợp Quốc, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Ngược lại, nhà lãnh đạo UAE nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất nước ông, gây thiệt hại và đe dọa đến thường dân.

Ông nhấn mạnh rằng, những cuộc tấn công như vậy là không chính đáng, vì lãnh thổ UAE không được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào Iran.

Tổng thống Putin bày tỏ sẵn sàng chuyển những lo ngại này đến Tehran và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để ổn định tình hình.

Trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, ông Putin lên án “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, dẫn đến “những hậu quả nghiêm trọng và bi thảm đối với người dân Iran”.

Cả hai bên bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang và nguy cơ lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc, đồng thời bày tỏ hy vọng chung về việc giảm leo thang nhanh chóng, và quay trở lại lĩnh vực chính trị và ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, người hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Hai bên đã trao đổi quan điểm về “sự leo thang chưa từng có xung quanh Iran do sự gây hấn của Mỹ và Israel, điều đang đẩy toàn bộ khu vực đến bờ vực chiến tranh toàn diện với những hậu quả khó lường”.

Cả hai bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch để ngăn chặn tình hình leo thang hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.

Cùng ngày, ông Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud của Saudi Arabia. Cả hai bên đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang xung đột, và nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của ngoại giao.

Thái tử Saudi Arabia lưu ý rằng, Nga có thể “đóng vai trò tích cực, ổn định” trong cuộc xung đột nhờ mối quan hệ thân thiện với cả Iran và các nước vùng Vịnh Ba Tư.

Chiến dịch chung của Mỹ và Israel, được Washington đặt tên là "Chiến dịch Cuồng nộ Vĩ đại", đã bước sang ngày thứ ba với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ duy trì cuộc tấn công trong nhiều tuần nếu cần thiết. Ông cũng khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục "cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng ta được hoàn thành".

Nga đã lên án các cuộc tấn công là "hành động gây hấn có chủ đích và vô cớ", nhằm lật đổ một chính phủ "từ chối khuất phục trước sự áp đặt của vũ lực và sức ép bá quyền".