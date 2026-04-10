Tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Nga và Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Nga tin thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, như đã được các nhà trung gian Pakistan công bố, có tầm quan trọng khu vực và mở rộng đến cả Lebanon”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi trong cuộc điện đàm.

“Nga hoàn toàn ủng hộ việc ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như việc Israel tham gia các thỏa thuận đó. Nga hy vọng về sự thành công của các cuộc đàm phán sắp tới”, ông Lavrov nói tiếp.

Nga tái khẳng định sự sẵn sàng trong việc giúp “khắc phục hậu quả do hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel đối với Iran, đảm bảo hòa bình lâu dài cũng như an ninh bền vững trong khu vực”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Araghchi đã cảm ơn Ngoại trưởng Lavrov về “lập trường nguyên tắc” của Nga trong các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình ở Vịnh Ba Tư.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Iran cũng đã thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực rộng hơn.

Nga liên tục lên án chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Nga kêu gọi giảm leo thang và tìm kiếm giải pháp ngoại giao, đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế.

Điện Kremlin cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, bao gồm cả vụ tấn công hồi tháng 3/2026 vào một trung tâm văn hóa Nga, ở thành phố Nabatieh.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ ngày 2/3, hơn 1.700 người đã thiệt mạng và hơn 5.800 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em.

Iran đã tuyên bố rõ, Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Cộng hòa Hồi giáo cũng cảnh báo, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển hàng hải, cho đến khi Israel cam kết ngừng bắn trên tất cả các mặt trận.