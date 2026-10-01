Tiết lộ một tháng chưa tắm, kỷ lục còn là 3 tháng, nam streamer khiến người xem “khóc thét”, vẫn có bạn gái gợi cảm như mơ

Nam streamer một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải sửng sốt khi thản nhiên tiết lộ mình đã một tháng chưa tắm.

Nhắc tới Asmongold, cộng đồng game thủ có lẽ đã quá quen với một trong những streamer nổi tiếng nhưng cũng có phong cách sinh hoạt đặc biệt nhất trên Internet.

Nam streamer không ít lần công khai căn phòng bừa bộn hay những thói quen cá nhân khó tin của mình. Thế nhưng chia sẻ mới nhất vẫn đủ sức khiến không ít người xem phải khóc thét.

Trong một buổi livestream, khi được khán giả hỏi về chuyện chăm sóc tóc, nam streamer bất ngờ trả lời vô cùng thản nhiên: “Tôi đã một tháng không tắm. Đó là thói quen của tôi".

Nếu một tháng đã đủ gây sốc thì câu chuyện sau đó còn khó tin hơn. Asmongold tiết lộ khoảng thời gian lâu nhất mà anh từng không tắm liên tục lên tới 3 tháng rưỡi. Nam streamer còn tự trêu rằng khi ấy cơ thể dường như đã bắt đầu tiến hóa, gần như sắp mọc thêm một lớp xương ngoài.

Điều khiến câu chuyện càng được chú ý là dù sở hữu lối sống xuề xòa như vậy, Asmongold vẫn đang có bạn gái là Kaise, một cô nàng sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách gợi cảm. Chính Kaise cũng từng không khỏi choáng váng khi chứng kiến môi trường sống của bạn trai.

Sau khi bước vào cuộc sống của Asmongold, Kaise từng phàn nàn về tình trạng vệ sinh trong nhà. Cô thậm chí còn phát hiện đầu một con gián trong tủ lạnh, sau đó đưa ra hàng loạt yêu cầu để bạn trai thay đổi như tắm thường xuyên hơn, dọn dẹp phòng và cắt tóc.

Có thời điểm những yêu cầu này dường như thực sự phát huy tác dụng. Người xem từng phát hiện căn phòng xuất hiện trên livestream của Asmongold sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn, đến mức cộng đồng hài hước nhận xét rằng Kaise đã thành công trong việc cải tạo nam streamer.

Thế nhưng khi bạn gái không ở bên, Asmongold dường như lại nhanh chóng trở về với nếp sinh hoạt quen thuộc. Anh thừa nhận bản thân vốn không thích tắm và cho rằng nếu Kaise không có mặt thì mình có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí sau một tháng chưa tắm, nam streamer vẫn cảm thấy bản thân không bẩn đến mức nào.

Dẫu vậy, Asmongold có thể sắp phải chấm dứt chuỗi ngày này. Lý do khá đơn giản: Kaise có khả năng sẽ tới thăm anh trong thời gian tới.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài gây chú ý bởi sự tương phản khó tin: một bên là nam streamer có thể hàng tháng trời không tắm, bên còn lại là cô bạn gái sở hữu ngoại hình nổi bật. Với Asmongold, những thói quen sinh hoạt khác thường có lẽ vẫn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện khiến người xem vừa ngỡ ngàng vừa bật cười.