Tiết lộ mới nhất về siêu Mạng blockchain "Made in Vietnam": Đang xây dựng hàng loạt ứng dụng, đã tích hợp trong VNeID

Mạng Blockchain Việt Nam sau 1 năm xây dựng giờ ra sao?

Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) là sáng kiến chiến lược do Công ty 1Matrix thiết kế, với sự tư vấn từ Boston Consulting Group (BCG) và định hướng phát triển bởi Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA).

Mục tiêu hướng tới xây dựng Hạ tầng Blockchain Quốc gia, góp phần đưa Việt Nam làm chủ Công nghệ lõi, Đảm bảo chủ quyền về dữ liệu và Tài sản số, Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, Thúc đẩy Phát triển kinh tế số khu vực tư nhân.

VBSN được thực hiện theo cam kết với Chính phủ tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, ngày 15/1/2025.

Thông tin từ Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, ở thời điểm đầu năm 2026, Mạng VBSN đã hoàn thành giai đoạn nghiên cứu, kiểm thử ban đầu, bước vào giai đoạn thí điểm để ứng dụng rộng rãi ở cả khu vực dịch vụ công và tư.

Đơn vị cho biết các kết quả này đã được báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng và các cấp lãnh đạo Đảng - Chính phủ tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ tháng 10/2025 và các sự kiện cấp quốc gia khác.

Trong đó, thành tựu nổi bật nhất là việc VBSN và các giải pháp Blockchain-as-a-Service đang được tích hợp trong ứng dụng Truy xuất nguồn gốc tiền chất, hoá chất của Bộ Công an trên Nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID, góp phần phục vụ các bài toán quản lý nhà nước và dịch vụ công.

VBSN cũng được đơn vị phát triển là Công ty 1Matrix cam kết tích hợp trong hệ thống truy xuất nguồn gốc và hệ thống tư pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả công tác quản lý hàng hoá, sản phẩm và phục vụ nhà nước pháp quyền. Cam kết này được đưa ra tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số lần thứ VII do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng điều hành tháng 12/2025.

Bên cạnh đó, hàng loạt ứng dụng tiêu biểu khác cũng đang được xây dựng và triển khai trên nền tảng VBSN như: ChainTracer truy vết các dự án có dấu hiệu đáng ngờ; bản đồ số thí điểm tại TP. Đà Nẵng; xác thực văn bằng, chứng chỉ tại Học viện Kỹ thuật Mật mã; định danh và xác thực phi tập trung (DID/VC) tại một số ngân hàng, tổ chức tài chính lớn; nền tảng xác thực, đăng ký và quản lý quyền sở hữu trí tuệ.

Đơn vị phát triển cho biết nhiều chính quyền nhiều địa phương, các cơ quan nhà nước như Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,.. cũng quan tâm, nghiên cứu blockchain và VBSN để tích hợp trong các hoạt động quản lý.

Với những thành tựu này, VBSN do 1Matrix triển khai đã được vinh danh là sản phẩm công nghệ chiến lược Make in Vietnam 2025 cùng các sản phẩm của Viettel, VNPT, FPT, CMC, Sovico, MISA.

Chuyển từ mô hình blockchain đơn chuỗi sang đa chuỗi

Cũng theo 1Matrix và VBA, ngay từ khi nghiên cứu triển khai ở thời điểm tháng 1/2025 theo cam kết tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số lần thứ VI với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, VBSN được định hình trên quan điểm rằng tương lai của blockchain sẽ vận hành theo mô hình đa chuỗi.

Trong đó mỗi chuỗi sẽ phục vụ một nhóm nhu cầu cụ thể, với các mức độ bảo mật, quản trị và mục đích ứng dụng khác nhau, nhưng được kết nối trong một kiến trúc liên thông thống nhất.

VBSN được xây dựng với mục tiêu hình thành một hạ tầng blockchain chủ quyền quốc gia cho Việt Nam, không phụ thuộc vào việc trở thành Layer 2 của bất kỳ blockchain công khai nào.

Để làm được điều đó, VBSN theo đuổi mô hình đa chuỗi chuyên biệt hóa, thông qua việc phát triển sáu nền tảng Layer 1 độc lập, do đội ngũ kỹ sư Việt Nam (Công ty 1Matrix) phát triển và làm chủ, cho phép tùy chỉnh hiệu năng lên tới hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây trong các cấu hình chuyên biệt. Hiện tại, VBSN có thể đạt tốc độ tối đa 350.000 TPS/giây và vẫn còn dư địa tiếp tục tối ưu tốc độ, chi phí.

Với nhiệm vụ cung cấp hạ tầng blockchain quy mô quốc gia ở cả khu vực dịch vụ công và tư, VBSN được thiết kế theo kiến trúc năm tầng, hỗ trợ mở rộng theo cả chiều ngang (nhiều chuỗi với quản trị độc lập) và chiều dọc (chuỗi chuyên ngành), đồng thời đảm bảo khả năng liên thông với các hệ sinh thái blockchain toàn cầu, tránh sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.

Quá trình nghiên cứu VBSN, các đơn vị phát triển là 1Matrix, đơn vị tư vấn VBA, BCG đã tham chiếu kinh nghiệm triển khai từ các mô hình quốc tế thành công như Hạ tầng Dịch vụ Blockchain châu Âu (EBSI) của Liên minh châu Âu, Mạng Dịch vụ Blockchain (BSN) của Trung Quốc và điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh pháp lý, kinh tế và quản trị tại Việt Nam.

