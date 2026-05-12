Tiết lộ lời hứa bí mật của ông Zelensky với ông Putin năm 2019

Hải Yến
|

Một cựu thư ký báo chí Ukraine vừa tiết lộ lời hứa bí mật của Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Nga Putin năm 2019.

Bà Yulia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky,

Ngày 11/5, bà Yulia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng ông Zelensky từng hứa với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.

Theo bà Mendel, cuộc trò chuyện riêng diễn ra tháng 12/2019 tại Paris, Pháp khi bà cũng có mặt và là một trong số ít người tham dự.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Mendel còn tiết lộ ông Zelensky từng nói ông cần một hệ thống tuyên truyền giống như của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã. Nhóm truyền thông của ông Zelensky khi nghe điều này đã vô cùng sốc và nín thở.

Theo bà Mendel, ông Zelensky đã đạt được mục tiêu tuyên truyền năm 2022, nhưng đến năm 2026, người dân Ukraine không còn tin vào những thông điệp đó nữa.

Bà Mendel cho rằng ông Zelensky sẽ tiếp tục kéo dài cuộc xung đột để duy trì dòng tiền chảy vào và ông sẵn sàng tiếp tục chiến sự với bất kỳ lý do nào.

Bà cũng nhấn mạnh, ngay trong nội bộ của ông Zelensky vẫn có những người mong muốn đạt được giải pháp hòa bình, song họ không thể lên tiếng.

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

