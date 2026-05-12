Bà Yulia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky,

Ngày 11/5, bà Yulia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng ông Zelensky từng hứa với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.

Theo bà Mendel, cuộc trò chuyện riêng diễn ra tháng 12/2019 tại Paris, Pháp khi bà cũng có mặt và là một trong số ít người tham dự.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Mendel còn tiết lộ ông Zelensky từng nói ông cần một hệ thống tuyên truyền giống như của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã. Nhóm truyền thông của ông Zelensky khi nghe điều này đã vô cùng sốc và nín thở.

Theo bà Mendel, ông Zelensky đã đạt được mục tiêu tuyên truyền năm 2022, nhưng đến năm 2026, người dân Ukraine không còn tin vào những thông điệp đó nữa.

Bà Mendel cho rằng ông Zelensky sẽ tiếp tục kéo dài cuộc xung đột để duy trì dòng tiền chảy vào và ông sẵn sàng tiếp tục chiến sự với bất kỳ lý do nào.

Bà cũng nhấn mạnh, ngay trong nội bộ của ông Zelensky vẫn có những người mong muốn đạt được giải pháp hòa bình, song họ không thể lên tiếng.