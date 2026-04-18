Tiết lộ khoản 'hoa hồng' cho hiệu trưởng để tuồn thịt lợn bệnh vào trường học

Minh Quang |

Cơ quan điều tra xác định, để được cung cấp thực phẩm vào trường học, Nguyễn Văn Thành đã chi “hoa hồng” 6% mỗi tháng cho lãnh đạo và kế toán nhà trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ hành vi chi “hoa hồng” để được cung cấp thực phẩm, suất ăn vào trường học, liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ đang được điều tra trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để được ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn tại Trường Mầm non Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ cũ), hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm (nguyên Hiệu trưởng) và Trần Thị Hằng (kế toán nhà trường) số tiền tương đương 6% tổng giá trị hàng hóa mà nhà trường mua trong tháng.

Hình ảnh tại cơ sở kinh doanh thực phẩm của Nguyễn Văn Thành.

Khoản chi này được thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026, nhằm duy trì việc cung cấp thực phẩm, suất ăn vào bếp ăn của nhà trường.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành về tội “đưa hối lộ”; bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng về tội “nhận hối lộ”. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trước đó, một vụ việc liên quan đến việc cung cấp thực phẩm của ông Nguyễn Văn Thành cũng khiến dư luận ở Thái Nguyên xôn xao. Ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh (sau đó có kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên dương tính với vi-rút dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli). Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học.

Ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú của Trường mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thành (trú tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chế biến suất ăn sẵn) bị phạt 22,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
