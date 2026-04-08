HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiết lộ gây chấn động giới giải trí

Minh Vũ |

Việc Cúc Tịnh Y bị công ty quản lý cũ công khai bảng thu nhập mang lại nhiều ý kiến trái chiều, khiến công chúng sốc nặng.

Theo 163 , sự việc Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) liên tục kiện nhau ra tòa khiến dư luận chú ý. Vì để dồn Cúc Tịnh Y vào bước đường cùng, Siba Media đã công khai bảng thu nhập của nữ diễn viên, trong đó có những khoản thù lao kếch xù mà không ai tin nổi. Sau đó, Siba Media tố Cúc Tịnh Y giấu giếm thu nhập và trốn thuế.

Trong đó, có hai bìa tạp chí nhỏ ( OK! New Sight ) từng chọn Cúc Tịnh Y làm gương mặt trang bìa, nhưng hai bìa này đã phải trả khoản phí khổng lồ 9-11 triệu NDT cho nữ nghệ sĩ. Trùng hợp là doanh thu của hai số báo này cũng là 9-11 triệu NDT (khoảng 34-41 tỷ đồng). Như vậy có thể thấy doanh thu tạp chí đều chui vào túi Cúc Tịnh Y.

- Ảnh 1.

Cúc Tịnh Y nhận được mức thù lao lớn bất thường khi chụp ảnh tạp chí.

Khán giả đặt câu hỏi vậy tạp chí thu lại được gì, và tại sao thù lao của nghệ sĩ chụp tạp chí lại cao như vậy. Thậm chí trong quan niệm của phần đông khán giả các nghệ sĩ thường không nhận được thù lao khi chụp ảnh tạp chí, với một số tờ báo lớn uy tín họ thậm chí còn phải trả tiền ngược lại cho Ban biên tập để xuất hiện trên trang bìa.

Trên các trang mạng xã hội, công chúng đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau: "Một số người cho rằng đây là hình thức kinh doanh, thu tiền từ người hâm mộ, tạp chí lấy số lượng đầu báo bán ra, còn doanh thu bán báo trực tiếp chuyển cho nghệ sĩ". "Đây là hình thức khác để móc tiền từ túi fan, người hâm mộ muốn thần tượng tự hào họ mua hàng nghìn cuốn tạp chí chỉ để tạo nên thành tích ảo", "Một ngày chụp hình đã kiếm được 9-11 triệu NDT, công nhân viên làm cả đời cũng không được số tiền này, các ngôi sao kiếm tiền thật dễ dàng", "Đây có phải rửa tiền không, tại sao lại có thù lao chụp hình cao như vậy", nguồn thu bất thường này khiến công chúng đặt nhiều câu hỏi, thậm chí nhiều người cho rằng đây là hành vi rửa tiền vì việc nghệ sĩ được trả thù lao khổng lồ để trở thành gương mặt trang bìa là điều cực kỳ hiếm gặp.

Theo 163, thực hư việc Cúc Tịnh Y kiếm hàng triệu NDT từ việc chụp hình tạp chí chưa được kiểm chứng, đây là lời tố cáo một phía từ công ty Siba. Việc nghệ sĩ kiếm tiền dễ dàng là sự thật. Ngoài thù lao chụp ảnh, Siba cũng công khai mức thu nhập từ các nguồn khác nhau của Cúc Tịnh Y và đều là những con số trên trời khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trong đó, nữ diễn viên tham gia bộ phim Nguyệt lân ỷ kỷ nhận được 16 triệu NDT. Tuy nhiên, cô đại diện cho thương hiệu áo lông vũ đã nhận được tới 8 triệu NDT/năm. Một quảng cáo khác cho Baidu Map cũng giúp nữ nghệ sĩ thu về một triệu NDT.

Là nghệ sĩ toàn năng xuất thân là ca sĩ thần tượng, Cúc Tịnh Y thường xuyên được mời biểu diễn tại sự kiện. Cát-xê cô nhận được từ 1-1,5 triệu NDT/lần. Như vậy, một đêm biểu diễn của "mỹ nữ 4.000 năm có một" bằng người bình thường Trung Quốc làm việc trong 10 năm.

Ngoài ra, một bài đăng quảng cáo trên MXH của Cúc Tịnh Y cũng thu về tới 300.000 NDT. Trong các sự kiện thương mại, quảng bá sản phẩm, Cúc Tịnh Y nhận mức thù lao 300.000-400.000 NDT (hơn một tỷ đồng).

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Một tối biểu diễn của Cúc Tịnh Y bằng người dân Trung Quốc làm việc trong 10 năm.

Việc Siba Media công khai thu nhập của Cúc Tịnh Y đã khiến công chúng có cái nhìn mới về thù lao mà các nghệ sĩ nhận được. Ngành công nghiệp này quá dễ kiếm tiền, trong khi Cúc Tịnh Y chưa phải là nghệ sĩ hot nhất của giới giải trí Hoa ngữ nhưng đã hái ra tiền mỗi lần xuất hiện.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, biểu diễn ca hát, hiện tại các nghệ sĩ có nhiều phương thức kiếm tiền khác nhau như livestream bán hàng, làm đại diện thương hiệu. Cũng không ít ngôi sao tận dụng sự nổi tiếng của mình để mở các cửa hàng riêng. Thậm chí, trong các buổi trò chuyện trực tuyến cùng người hâm mộ, các nghệ sĩ chỉ cần đặt một sản phẩm trước ống kính cũng dễ dàng giúp món đồ đó cháy hàng, nhờ đó họ nhận về số tiền hàng trăm nghìn NDT chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Tags

Cúc Tịnh Y

Sao hoa ngữ

chấn động giới giải trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại