Tiết lộ đơn vị phụ trách 18 khẩu pháo và 12 máy bay trong lễ diễu binh 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử của chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết hành số 82 về việc phê duyệt Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 7/5/2024 sau Lễ mít tinh tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên, bao gồm 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người.

Trong đó điểm nhấn của Lễ diễu binh, diễu hành là có sự tham gia của lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu pháo lựu 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của lực lượng Không quân.

Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Lễ đài.

Dự kiến sẽ có 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay qua lễ đài chính. Ảnh: VOV

Tiếp đó là phần trình diễn của Khối diễu binh (4 khối Nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an và khối diễu hành (9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của Khối nghệ thuật.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt.

Đoàn công tác Bộ quốc phòng kiểm tra cơ sở vật chất cho các lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm

Ngày 14/3, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn khảo sát thực địa kiểm tra công tác triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn công tác Bộ quốc phòng kiểm tra cơ sở vật chất nơi bố trí ăn, nghỉ cho lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tu sửa, bố trí cơ sở vật chất chỗ ăn, ở; chủ động nhu cầu lương thực, thực phẩm cho các khối trong toàn quân khi tập kết tại Điện Biên.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về số lượng, phương án ăn, ở cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành để chủ động cân đối, bố trí, sẵn sàng tốt nhất các điều kiện thiết yếu và đảm bảo về tiến độ thời gian theo yêu cầu.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã thống nhất, điều chỉnh lại phương án, địa điểm bố trí nơi ăn, nghỉ tại một số đơn vị cho phù hợp tình hình thực tế.

Tích cực huấn luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho sự kiện trọng đại

Báo Tin tức dẫn thông tin từ Trung tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu cho biết, đến nay, các cơ quan, đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Kỷ niệm cơ bản triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cục Quân huấn tiếp tục bám nắm, đề nghị phê duyệt đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện, kế hoạch huấn luyện, luyện tập; kế hoạch sơ duyệt, tổng duyệt để các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo chuyên ngành, triển khai thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) luyện tập chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Quân đội nhân dân

Cục Quân huấn tổ chức khảo sát, xác định vị trí bố trí trận địa pháo lễ; tiến hành hiệp đồng bố trí ăn ở, luyện tập và các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn; kế hoạch công tác hậu cần, kỹ thuật, cơ động lực lượng tại thực địa; triển khai các mặt bảo đảm cho luyện tập, hợp luyện và làm nhiệm vụ chính thức theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, sau khi huấn luyện diễu binh, diễu hành tại đơn vị, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, Quân đội sẽ tổ chức huấn luyện và hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Dự kiến cuối tháng 4 - đầu tháng 5, lực lượng tham gia sẽ cơ động lên thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức.

Lữ đoàn 45 chịu trách nhiệm tập trung quản lý, chỉ huy Đội Pháo lễ

Binh chủng Pháo binh vừa tổ chức buổi giao nhiệm vụ cho Đội Pháo lễ tham gia Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh, sự chỉ đạo của cơ quan các cấp, Binh chủng Pháo binh đã lựa chọn những người có trình độ, năng lực cao để thành lập Ban Tổ chức và Đội Pháo lễ (gồm Đội 1 và Đội 2).

Trong thời gian tới, Lữ đoàn 45 được giao nhiệm vụ tiếp tục tập trung quản lý, chỉ huy Đội Pháo lễ thực hiện đúng Kế hoạch huấn luyện bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối; chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt, thời gian và điều kiện tốt nhất để Đội Pháo lễ tổ chức huấn luyện, hợp luyện đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám nắm sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng để giúp đỡ Đội Pháo lễ về mọi mặt; chuẩn bị bảo đảm vật chất, xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức, tham gia và sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm theo quy định; thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ, động viên Đội Pháo lễ trong quá trình huấn luyện.

Công tác chuẩn bị cho màn bay diễu binh tại Lễ kỷ niệm

Thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung.

Quy mô hoạt động bay quân sự sẽ bao gồm: Thiết lập cầu hàng không kết nối sân bay Gia Lâm với sân bay Điện Biên, sử dụng các chủng loại máy bay vận tải quân sự hiện đại thuộc biên chế của Lữ đoàn không quân 918 như C295, NC-212i.

Chuyển sân 12 trực thăng thuộc Sư đoàn không quân 371 lên sân bay Điện Biện thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện đường dài, không vực, xuyên mây, bay hợp luyện và bay diễu binh chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trực thăng Mi-17 thuộc Sư đoàn không quân 371 bay hợp luyện. Ảnh: VATM/Người lao động

Báo Người lao động dẫn thông tin từ VATM cho biết đến nay đã hoàn thành phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân nhiều nội dung quan trọng như: Xây dựng bổ sung các phương thức bay quân sự; cập nhật quy chế bay trong khu vực sân bay Điện Biên bao gồm các đường bay thực hiện nhiệm vụ chuyển sân, đường bay dự bị, các phương thức bay sẵn sàng chiến đấu như các đường bay huấn luyện đường dài, không vực, xuyên mây, đặc biệt là xây dựng chi tiết các đường bay thực binh.

Hai bên cũng đã phối hợp triển khai nhiều đợt làm việc, khảo sát thực tế để đảm bảo các lực lượng của hàng không dân dụng và quân sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung.

Những "bóng hồng" vượt nắng, thắng mưa tham gia thực hiện nhiệm vụ

Hôm qua ngày (17/3), tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã làm lễ xuất quân, tiễn lực lượng khối nữ du kích miền Nam hành quân ra phía Bắc, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện khối đội ngũ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 động viên các nữ chiến sĩ dân quân lên đường. Ảnh: Quân đội nhân dân

Theo đó, lực lượng khối nữ du kích miền Nam sẽ cơ động ra huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) và tỉnh Điện Biên. Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, lực lượng này tiếp tục triển khai huấn luyện theo các giai đoạn hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt. Sau đó, thực hiện nhiệm vụ chính thức cùng các khối khác tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên.

Tại Quân khu 3, LLVT Quân khu tuyển chọn 112 nữ quân nhân (74 chính thức, 38 dự bị gồm cả cán bộ quản lý, quân y) tham gia Khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Các nữ quân nhân tham gia tập luyện phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Quân Khu 3

Sau gần một tháng luyện tập, trải qua nhiều bài tập, từ động tác cá nhân, đến các động tác phối hợp đi theo hàng, theo nhạc đã được các nữ quân nhân nắm chắc, bước đầu thực hiện khá thuần thục, chuẩn xác.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh tại Lễ kỷ niệm

Sáng 15/3, Tiểu ban ANTT Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và một số hội nghị, sự kiện lớn năm 2024 của Bộ Công an đã tổ chức phiên họp triển khai công tác bảo đảm ANTT.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, thống nhất những nội dung trọng tâm cũng như đề xuất giải pháp, phương án, kế hoạch góp phần đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đến nay có hàng chục công an các đơn vị, địa phương liên quan, trong đó có Công an tỉnh Điện Biên đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ về bảo đảm ANTT lễ kỷ niệm, sự kiện.

Tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh và điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra sự kiện. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, phương tiện làm việc, Bộ Công an đã cấp mới cho tỉnh Điện Biên một số xe ô tô, mô tô chuyên dụng phục vụ công tác dẫn đoàn và tuần tra, kiểm soát giao thông; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; xe chữa cháy...

Với vai trò chủ công, công an tỉnh triển khai rà soát hệ thống camera giám sát an ninh tại những địa điểm diễn ra các hoạt động.

Ban giám đốc công an tỉnh phân công lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai; xây dựng các phương án dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại biểu, du khách và người dân.

Cùng với đó, công an tỉnh phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương lân cận tổ chức nắm tình hình từ xa, từ sớm. Phân công cụ thể đối với từng đơn vị; thường trực 100% quân số, sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.