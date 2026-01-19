Trang Navy Recognition nhận định, nếu chính xác, những dữ liệu vừa xuất hiện cho thấy sự tăng cường đáng kể năng lực hạt nhân của Trung Quốc, giúp thu hẹp khoảng cách lâu nay với Hoa Kỳ và Nga.

Mặc dù Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận các thông số kỹ thuật, nhưng dữ liệu được công bố cho thấy đây là một tàu ngầm lớn hơn, êm hơn và được trang bị vũ khí mạnh hơn đáng kể so với những chiếc Type 094 (Jin) hiện đang được Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) sử dụng.

Các báo cáo của truyền thông Trung Quốc cho biết lượng giãn nước khi lặn của tàu ngầm lớp Tan nằm trong khoảng từ 15.000 đến 20.000 tấn, ngang bằng với tàu ngầm chiến lược lớp Ohio của Mỹ và lớp Columbia trong tương lai.

"Việc tăng kích thước so với tàu ngầm Type 094 không chỉ đơn thuần là khả năng gia tăng về năng lực và vũ khí", trang Navy Recognition nhận định.

"Thiết kế tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc từ lâu đã bị hạn chế bởi hiệu suất lò phản ứng và thể tích bên trong, điều này đã cản trở việc triển khai các công nghệ giảm tiếng ồn tiên tiến".

"Các tàu ngầm lớp Tan dường như đã khắc phục được những hạn chế này, cho phép cải thiện khả năng cách âm của thân tàu và kiến trúc hệ thống đẩy được tối ưu hóa cho các cuộc tuần tra dài hạn, ít tiếng ồn".

Các nguồn tin Trung Quốc tuyên bố rằng tàu ngầm mới của nước này có độ ồn từ 95 đến 100 dB, thấp hơn đáng kể so với thế hệ tàu ngầm hạt nhân trước đây, vốn được coi là dễ bị phát hiện bởi lực lượng Mỹ và đồng minh.

Sự cải tiến này phù hợp với việc sử dụng tấm cách âm nằm ngang và hệ thống đẩy bằng tia nước - những công nghệ mà Trung Quốc đã gặp khó khăn trong việc triển khai hiệu quả trên các lớp tàu trước đó.

Giới chuyên gia hải quân phương Tây suy đoán rằng chuyên môn kỹ thuật của Nga, đặc biệt trong việc giảm tiếng ồn động cơ và kiểm soát rung động, có thể đã góp phần vào những tiến bộ của Trung Quốc.

Hệ thống cảm biến của tàu ngầm Type 096 thể hiện một bước tiến đáng kể khác. Theo dữ liệu đã công bố, tầm phát hiện bằng sonar đạt gần 300 dặm.

Hình ảnh đồ họa về tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096 của Trung Quốc.

Về trang bị vũ khí, tàu ngầm lớp Tan mang từ 16 đến 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ dưới nước JL-3 (tàu ngầm Type 094 mang 12 tên lửa đạn đạo). Mỗi quả đạn JL-3 có tầm bắn ước tính khoảng 14.000 km, với 6 - 10 đầu đạn có thể nhắm mục tiêu độc lập.

"Sự kết hợp này cho phép một tàu ngầm duy nhất mang theo đầu đạn hạt nhân tương đương với nhiều hệ thống tên lửa đặt trên đất liền, trong khi vẫn ẩn mình dưới mặt nước biển", Navy Recognition nhấn mạnh.

Tầm bắn của JL-3 cho phép nó tấn công lục địa Hoa Kỳ từ các khu vực tuần tra ở Biển Đông hoặc Vịnh Bột Hải, giảm thiểu nhu cầu phải đi qua những điểm nghẽn bị kiểm soát chặt chẽ trong trường hợp khủng hoảng.

Việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân Type 096 bắt đầu từ những năm 2020. Bắc Kinh chưa công bố bất kỳ thông tin nào về tiến độ của chương trình. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc chỉ cho biết một chiến hạm loại này đã tham gia các cuộc tập trận vào đầu tháng 1 năm 2026.