Tiết lộ chi tiết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo lời phát ngôn viên chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yury Ushakov, hai tổng thống Nga-Mỹ đã có cuộc hội đàm “thân thiện, thiện chí và chuyên nghiệp” kéo dài 1 giờ 15 phút, trong đó họ bày tỏ sự quan tâm chung đến việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa vào những hiểu biết đạt được giữa hai tổng thống tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi đầu năm nay.

Theo trợ lý Tổng thống Putin, cả lãnh đạo Nga và Mỹ đều nhất trí rằng, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Ukraine và các nước châu Âu đề xuất “chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ bùng phát lại các hành động thù địch”.

Ông Ushakov cho biết thêm, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiếp tục tiến trình giải quyết xung đột bằng cách thành lập hai “nhóm làm việc” để giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng, ông đã có một cuộc trò chuyện "rất hiệu quả" với Tổng thống Putin.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine tại Florida.

Hôm 26/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng, ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ hòa bình trong các cuộc đàm phán.

Kế hoạch này được cho là sẽ yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn trước khi có bất kỳ giải pháp lâu dài nào.

Moscow từ lâu đã bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho rằng, bất cứ điều gì ngoài một thỏa thuận hòa bình sẽ cho phép quân đội Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.

Hôm 27/12, trong cuộc gặp với các tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Putin cho biết, một số “người thông minh” ở phương Tây đang đề nghị Kiev những điều khoản hòa bình “khá tốt”, bao gồm “các đảm bảo an ninh khung vững chắc”, một kế hoạch phục hồi kinh tế và lộ trình khôi phục quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, ông nói rằng, Kiev vẫn “không vội” giải quyết hòa bình bất chấp các điều khoản thuận lợi.

Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo rằng, nếu chính quyền Ukraine từ bỏ giải pháp hòa bình, Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường.