Tiết lộ cát-xê của nam ca sĩ đắt show nhất Đại lễ 2/9, concert quốc gia từ Nam ra Bắc không sót show nào

Những ngày này, toàn dân rộn ràng hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Giữa dòng chảy ấy, nhiều ngôi sao ra mắt album, MV đầu tư khủng theo chủ đề yêu nước. Đặc biệt, chuỗi đại nhạc hội quy mô hàng chục nghìn người từ Bắc chí Nam liên tục nổ ra, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Giữa bão concert quốc gia, Anh Tú “Voi Bản Đôn” là cái tên đắt show nhất.

Anh Tú cực kỳ đắt show "concert quốc gia"

Chỉ tính riêng tháng 8, nam ca sĩ liên tục hiện diện ở các sân khấu trọng điểm: THTT Bản Hùng Ca Công An Nhân dân Việt Nam (2/8), Dưới Cờ Vinh Quang (9/8) ở Huế, Tự Hào Là Người Việt Nam (17/8) tại Hà Nội, THTT Sao Độc Lập 2025 (24/8), Việt Nam Trong Tôi (26/8), Hà Nội - Sáng Mãi Khát Vọng Việt Nam (31/8), và chương trình nghệ thuật chào mừng 2/9 ngay tại Thủ đô (1/9). Fan còn đùa rằng, đi một vòng concert quốc gia kiểu gì cũng gặp Anh Tú vì 10 show thì anh chiếm đến 9.

Anh Tú trên sóng Sao Độc Lập

Diễn đôi với LyLy trên sóng Bản Hùng Ca Công An Nhân dân Việt Nam

Sự nghiệp nở rộ với loạt show tầm cỡ, chạy lịch trình không ngơi nghỉ, Anh Tú khiến fan vô cùng tự hào. Bên cạnh các màn trình diễn, một điều khán giả quan tâm không kém chính là cát-xê của Anh Tú đang ở mức bao nhiêu.

Theo nguồn tin thân cận trong giới bầu show thường xuyên hợp tác với Anh Tú, cát-xê trung bình cho mỗi lần Anh Tú xuất hiện ở các show âm nhạc hiện rơi vào khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, cát-xê cũng thay đổi theo tính chất show và thỏa thuận với các nhà làm show cụ thể. Trên đây chỉ là con số tham khảo trên thị trường, trong ngành sự kiện.

Cát-xê trung bình cho mỗi lần Anh Tú xuất hiện ở các show âm nhạc hiện rơi vào khoảng 200 triệu đồng

Trước đó, cũng có nhiều thông tin xoay quanh cát-xê của Anh Tú. Nam ca sĩ từng chia sẻ, anh không muốn lấy cát-xê quá cao để khán giả có thể dễ tiếp cận show diễn của mình. Sau 2 cuộc thi hot là Ca Sĩ Mặt Nạ và Anh Trai Say Hi thì thù lao đã có sự chuyển dịch đáng kể. Anh Tú cũng rất hay làm khách mời cho liveshow đồng nghiệp, chủ yếu là hỗ trợ. Như Hà Nhi từng tiết lộ vào năm 2024, để mời Anh Tú hát đôi thì cát-xê là... 0 đồng.

Với các ngôi sao, cát-xê không chỉ là thù lao mà còn là tiêu chuẩn “định giá” vị thế trong showbiz. Càng là sao nổi tiếng, cống hiến sự nghiệp lớn, nhiều khán giả yêu thích thì cát-xê càng cao. Hiện nay, cát-xê 9 chữ số (trên 100 triệu đồng) vẫn được xem là mức mơ ước của nhiều ngôi sao.

Anh Tú trở thành minh chứng điển hình cho thế hệ ca sĩ giải trí bền vững chuyên môn, tỏa sáng ở những sân khấu ý nghĩa quốc gia

Cát-xê cao lại là gương mặt ăn khách bậc nhất, mức thù lao phần nào phản ánh thực lực của Anh Tú. Sau hiệu ứng Anh Trai Say Hi, giọng hát live chắc chắn, khả năng làm chủ sân khấu từ trang nghiêm, hào hùng đến sôi động, trẻ trung giúp anh trở thành lựa chọn “an toàn mà đẳng cấp” cho các concert quốc gia. Đặc biệt, Anh Tú còn có sáng tác riêng Người Là Hồ Chí Minh vô cùng ý nghĩa, hợp với không gian các show diễn chính luận. Thực lực, sự phủ sóng và giá trị thương mại hội tụ, đưa Anh Tú trở thành minh chứng điển hình cho thế hệ ca sĩ giải trí bền vững chuyên môn, tỏa sáng ở những sân khấu ý nghĩa quốc gia.