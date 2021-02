Tiết lộ cách tìm tên một bài hát trên iPhone cực đơn giản

Bạn đang nghe một bản nhạc và thích bài hát đó nhưng không biết tên thì hãy sử dụng ứng Siri trên iPhone để tìm kiếm. Ứng dụng này được đánh giá là rất hữu dụng cho người dùng. Bạn sẽ được cung cấp rất nhiều kiến thức hay một cách nhanh chóng, thay vì bình thường bạn phải mất một thời gian khá lâu mới tìm thấy được. Hãy hỏi Siri bằng tiếng anh những câu hỏi ngắn gọn để được trả lời ngay nhé.

Tìm tên một bài hát trên iPhone cực đơn giản bằng Siri.

Bạn chỉ cần gọi Siri lên, hỏi một câu hỏi tiếng Anh đơn giản chẳng hạn như "What song is playing" hay "What song is this". Kết quả tên bài hát bạn sẽ được trả lời ngay sau đó. Và cả bài hát tiếng Việt bạn cũng sẽ tìm được từ công cụ Siri này. Giới hạn những bài hát có trên iTunes hay Apple Music mà thôi.

Hi vọng những tính năng trên có thể giúp bạn sử dụng chiếc iPhone mới mua của mình một cách hữu dụng nhất.