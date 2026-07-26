Tiết lộ cách J-10CE Pakistan bắn hạ Rafale và Su-30MKI không cần máy bay AWACS

GD&TĐ - Thông tin mới nhất từ kênh truyền hình trung ương Trung Quốc cho thấy tiêm kích J-10CE của Pakistan đã độc lập bắn hạ hàng loạt chiến đấu cơ tối tân của Ấn Độ.

Mặc dù trận không chiến lớn nhất trong lịch sử hiện đại giữa máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ và Pakistan đã diễn ra hơn một năm trước, vào đêm 7/5/2025, nhưng các chi tiết của nó vẫn được tiết lộ rất chậm.

Đặc biệt, thông tin chính thức xác nhận tiêm kích J-10 do Trung Quốc chế tạo giành được những chiến thắng đầu tiên chỉ xuất hiện 6 tháng sau đó, và giờ đây cách thức sử dụng chúng đã được tiết lộ.

Điều này được thực hiện bởi kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, thông qua cuộc phỏng vấn với viện sĩ Ben De - người phát triển các hệ thống và trạm nhắm mục tiêu radar, bao gồm cả loại KLJ-7A dành cho J-10, nội dung cuộc phỏng vấn được trang Sohu trích dẫn.

Báo cáo cho biết tổng cộng, các tiêm kích J-10CE của Pakistan đã bắn hạ 6 máy bay của Không quân Ấn Độ, trong đó có 3 chiếc Rafale. Không một chiếc J-10CE nào bị thiệt hại.

Tiêm kích J-10CE của Không quân Pakistan.

Trước tình hình trên, trang Defense Express lưu ý rằng Pakistan ban đầu tuyên bố bắn hạ 2 chiếc Rafale, 1 chiếc MiG-29 và 1 chiếc Su-30MKI, cũng như 1 máy bay không người lái.

Nhưng sau đó, trong trận chiến đêm bắt đầu tăng lên và hiện họ tuyên bố bắn hạ thêm 2 máy bay Rafale và 1 chiếc Mirage 2000. Đồng thời Ấn Độ không xác nhận những tổn thất này, nhưng đã có bằng chứng xác nhận độc lập về việc mất 1 tiêm kích Rafale mang số hiệu BS-001.

Kể từ đó, báo chí tin rằng chìa khóa dẫn đến thành tựu của Không quân Pakistan là nhờ tổ chức tác chiến trên không tốt hơn và ưu thế về máy bay trinh sát radar tầm xa - 8 chiếc Saab 2000 Erieye của Thụy Điển và 4 chiếc ZDK-03 (Y-8) của Trung Quốc, so với 3 chiếc EMB-145AEW Netra và 3 chiếc A-50EI đang phục vụ tại Ấn Độ.

Máy bay AWACS ZDK-03 (Y-8) của Không quân Pakistan.

Đồng thời sự kết hợp của ba thành phần Trung Quốc: máy bay cảnh báo sớm trên không ZDK-03, tiêm kích J-10CE và tên lửa không đối không tầm xa PL-15 , được coi là "công thức thành công" chính của Không quân Pakistan.

Đặc biệt nhiều chuyên gia tin rằng J-10CE không thể bật radar tích hợp và phóng tên lửa PL-15 sau khi được máy bay cảnh báo sớm trên không ZDK-03 giúp nhắm mục tiêu, chiếc AWACS này sau đó điều khiển tên lửa không đối không từ khoảng cách an toàn.

Tuy vậy Viện sĩ Ben De tuyên bố rằng J-10CE đã sử dụng radar KLJ-7A của chúng trong cuộc tấn công vào máy bay Ấn Độ. Các phi công Pakistan đã độc lập tìm kiếm, phát hiện, sau đó tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn 200 km. Tất cả diễn ra mà không gây kích hoạt radar và hệ thống cảnh báo tên lửa trên máy bay của Không quân Ấn Độ.

Điều này là nhờ radar KLJ-7A được chế tạo dựa trên công nghệ GaN, cho phép giảm công suất đầu ra mà không làm giảm phạm vi phát hiện, cũng như các thuật toán đặc biệt cho hoạt động. Cụ thể, KLJ-7A sử dụng sự thay đổi tần số liên tục trên một dải tần rộng, nén xung và che giấu các dạng sóng như "nhiễu".

Kết quả là như phía Trung Quốc đã tuyên bố, không chỉ các hệ thống cảnh báo của Nga trên máy bay MiG-29 và Su-30MKI, mà cả tổ hợp Spectra nổi tiếng của Thales, được lắp đặt trên tiêm kích Rafale, cũng trở nên vô dụng. Mặc dù vậy, cần phải nói thêm rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Trung Quốc cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.