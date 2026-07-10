Tiết lộ bức thư của nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk

Ngày 9/7, các công tố viên bang Utah đã trình lên tòa bức thư thú tội của Robinson về vụ sát hại nhà hoạt động nổi tiếng người Mỹ Charlie Kirk.

Các tin nhắn được cho là do Tyler Robinson gửi đi, được trình chiếu trong phiên tòa ở Provo, Utah, ngày 9/7/2026.

Charlie Kirk, một trong những người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA, đã bị bắn chết bởi một tay bắn tỉa khi ông đang phát biểu tại Đại học Utah Valley vào tháng 9/2025.

Tyler Robinson, người bị buộc tội giết người, vẫn chưa đưa ra lời bào chữa.

Hôm 9/7, tại phiên điều trần, các công tố viên đã trình chiếu ảnh chụp màn hình một bức thư được cho là do Robinson viết cho bạn cùng phòng kiêm người yêu của anh ta tên là Lance Twiggs (tên gọi khác là Luna).

“Luna, nếu em đọc được tin nhắn này của anh, thì anh thực sự xin lỗi. Sáng nay anh rời nhà đi làm nhiệm vụ và đã gửi tin nhắn tự động. Có lẽ anh đã chết hoặc đang phải đối mặt với án tù dài hạn”, bức thư viết.

“Tôi đã có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi đã nắm lấy nó… Tôi ước chúng ta có thể sống trong một thế giới mà điều này không cần thiết”, bức thư tiếp tục.

Các công tố viên cũng đã trình chiếu các tin nhắn được cho là đã trao đổi giữa Robinson và Twiggs ngay sau vụ giết người.

“Anh không phải là người đã làm việc đó đúng không?”, Twiggs hỏi nghi phạm và anh ta trả lời: “Anh là người đã làm, xin lỗi em”.

Trong đoạn video ghi lại lời khai được chiếu tại tòa, Twiggs cáo buộc Robinson đã thừa nhận giết Kirk và nói anh ta ước mình đã không làm điều đó.

Theo các thành viên gia đình và báo cáo truyền thông, Robinson đã trở nên cực đoan và nhắc đến nhà hoạt động Kirk trong các cuộc trò chuyện trước khi vụ xả súng xảy ra.

Vụ sát hại Kirk làm dấy lên cuộc tranh luận về hành vi kích động và những lời lẽ chính trị gay gắt, trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia và nhiều nhân vật công chúng khác ở Mỹ đang gia tăng.

Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho "những kẻ cực tả điên rồ" về cái chết của nhà hoạt động này, trong khi những người phản đối ông lại nhận định, chính ông Trump đã góp phần tạo nên bầu không khí chính trị độc hại.

Bà Erika, vợ góa của ông Kirk, đã kêu gọi sự minh bạch hơn về các bằng chứng được trình bày trong vụ án.

Luật sư của bà, Jeffrey Neiman, cho biết gia đình đã bị từ chối “quyền được quan sát một cách có ý nghĩa phiên điều trần sơ bộ”.