Tierra đón tiếp đông đảo cặp đôi đến chọn nhẫn cưới kim cương tại 40 Phố Huế

Giữa bối cảnh thắt chặt chi tiêu, sức hút của trang sức cao cấp tưởng như sẽ bị chững lại, nhưng thực tế tại Tierra 40 Phố Huế lại chứng minh điều ngược lại rằng nhu cầu sở hữu nhẫn cưới chất lượng quốc tế, giá trị bền vững và mang dấu ấn cá nhân vẫn không ngừng tăng.

Trong thời điểm mùa cưới đang đến gần, nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn vốn được xem là món trang sức đánh dấu bước ngoặt trọng đại, và tại Tierra, chúng còn mang đến trải nghiệm khác biệt: kim cương thiên nhiên được kiểm định quốc tế, chế tác thủ công từ đội ngũ nghệ nhân, kết hợp cùng dịch vụ cá nhân hóa hiếm thấy trên thị trường. Chính những yếu tố này giúp Tierra xây dựng uy tín từ TP.HCM và nay "đổ bộ" Hà Nội, trở thành địa điểm mua sắm được các cặp đôi trẻ săn đón.

Tierra Diamond vốn đã gây ấn tượng với giới trẻ khi xuất hiện trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cũng như thiết kế nhẫn cưới bespoke cho nhiều gương mặt nổi tiếng như Rio - 52Hz và Dustin - Dyon. Chính vì vậy, không khó hiểu khi cửa hàng mới khai trương của Tierra nhanh chóng trở thành điểm hẹn đông đúc tại thủ đô.

Đúng với chủ đề "Bespoke Experience - The Five Senses", sự kiện diễn ra vào tối 27/9 không chỉ là nghi thức ra mắt cửa hàng mà được thiết kế như một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi khách mời được dẫn dắt qua từng giác quan để cảm nhận trọn vẹn tinh thần bespoke - DNA đặc trưng của Tierra Diamond.

Không gian sự kiện được mở màn bằng những giai điệu đầy cảm hứng từ ban nhạc. Âm nhạc không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật ấm cúng mà còn như một bản hòa tấu khởi động hành trình cảm xúc, giúp khách mời "mở lòng" trước khi bước vào thế giới trang sức nhẫn cưới bespoke của Tierra.

Hòa cùng với giai điệu du dương, khách mời được thưởng thức thực đơn tiệc nhẹ cùng các loại cocktail được sáng tạo riêng cho đêm khai trương. Từng món ăn, từng ly rượu đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ để chiều chuộng vị giác mà còn để thể hiện sự trân trọng của Tierra dành cho mỗi vị khách.

Trong bầu không khí sôi động và lãng mạn của buổi tiệc khai trương, khách mời được tận mắt chiêm ngưỡng không gian thiết kế hiện đại, sang trọng, nơi trưng bày các bộ sưu tập trang sức biểu tượng. Đặc biệt là sự hiện diện của bộ sưu tập trang sức cao cấp Hoàng Hoa Dương Chi. Điều này tạo nên một điểm nhấn nghệ thuật, cho khách hàng chiêm nghiệm thiết kế trang sức tinh xảo, được làm nên từ đôi bàn tay của người nghệ nhân lành nghề và đội ngũ thiết kế không ngừng sáng tạo nên sản phẩm độc bản trên thị trường.

Một điểm nhấn độc đáo trong hành trình là khi khách mời được tự tay pha chế mùi hương nước hoa của riêng mình. Mỗi mùi hương ra đời như một dấu ấn cá nhân, đồng điệu với tinh thần bespoke mà Tierra luôn đặt lên hàng đầu trong chế tác trang sức.

Hành trình được khép lại bằng phần rút thăm may mắn, nơi khách mời có cơ hội trực tiếp sở hữu những món trang sức cao cấp từ Tierra. Khoảnh khắc được chạm tay vào món quà tinh xảo, chính là sự kết nối trọn vẹn nhất, biến trải nghiệm giác quan thành kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ là cột mốc mở rộng hệ thống cửa hàng, điểm đến lấp lánh tại 40 Phố Huế còn thể hiện cam kết của Tierra trong việc mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho từng khách hàng. Cửa hàng được thiết kế với không gian 2 tầng, vừa đủ riêng tư và sang trọng, nơi khách hàng có thể được tư vấn 1-1, thưởng lãm trang sức kim cương như nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn, bông tai, mặt dây chuyền,... và tận hưởng dịch vụ chế tác trang sức từ chính ý tưởng của mình.

Với lần khai trương này, Tierra tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu trang sức kim cương cao cấp, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tình yêu và hạnh phúc. Tierra Diamond xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị khách quý, đối tác thân thiết và khách hàng đã hiện diện và chia sẻ niềm vui trong buổi lễ khai trương tại trái tim của thủ đô, một cột mốc đặc biệt trong hành trình "lớn lên" của Tierra Diamond.

Tierra Diamond không đơn thuần là thương hiệu trang sức kim cương, mà còn kiến tạo hành trình tình yêu và hạnh phúc của khách hàng. Với cửa hàng flagship 40 Phố Huế, Tierra mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị "happiness bespoken" đến nhiều cặp đôi hơn nữa, tại Hà Nội cũng như khắp cả nước.

Thông tin liên hệ Tierra Phố Huế

TIERRA PHỐ HUẾ - Happiness Bespoken in World-Class Elegance

Địa chỉ: 40 Phố Huế, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900 232 354 – 028 7106 2016

Email: support@tierra.vn

Website: www.tierra.vn

Xem thêm các cửa hàng trang sức kim cương cao cấp khác trên toàn quốc của Tierra Diamond tại: tierra.vn/kham-pha-cua-hang