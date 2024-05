Tiếp tục xô đổ mọi kỷ lục, giá vàng gây choáng với mức giá được thiết lập sáng hôm nay

Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng cực mạnh, xô đổ kỷ lục được thiết lập trong phiên giao dịch chiều qua là 86,5 triệu đồng/lượng.



Cụ thể, lúc 9h37, giá vàng miếng được SJC niêm yết ở mức 85,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 87,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tập đoàn Doji cũng tăng 500.000 đồng chiều mua vào, giao dịch ở mức 84,8 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng lên mức 86,95 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng giá mua vào lên mức 85,05 triệu đồng/lượng, giá bán hiện là 86,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng đồng loạt được điều chỉnh với giá mua vào là 73,5 triệu đồng/lượng và chiều bán ra là 75,3 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Bàn về việc tăng của giá vàng trong thời gian gần đây, trên Báo Tin Tức, Chuyên gia kinh tế, PGS TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, nguyên nhân giá vàng SJC vẫn tăng mạnh thời gian qua một phần do tâm lý người mua.

"Họ nghĩ rằng, đấu thầu vàng không thuận lợi tức là không tăng được nguồn cung ra thi trường. Cung không tăng, giá vàng sẽ tăng. Yếu tố tâm lý sẽ kích thích nguồn cầu ngày cao khiến giá vàng tăng. Ngoài ra, cũng có thể doanh nghiệp kinh doanh vàng đẩy giá do chịu sức ép của tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chi phí nhập vàng cao", ông Đinh Trọng Thịnh phân tích.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng nay thep giờ Việt Nam tăng lên 2.324,2 USD/ounce, tăng khoảng 1 USD so với giá chốt phiên tại New York và tăng hơn 27 USD so với thời điểm mở cửa phiên đầu tuần.

Mức giá này sau quy đổi tương đương 71,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC gần 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương chưa ngừng gia tăng, khi lượng mua vào của khu vực này tăng ròng 16 tấn trong tháng 3. Các ngân hàng trung ương đã mua 290 tấn trong quý đầu tiên, cao hơn tất cả các số liệu được ghi nhận trước đó.

Ngoài các ngân hàng trung ước, thông tin từ WGC cho thấy, Quỹ Dầu mỏ Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan cũng đã mua 3 tấn vàng mỗi ngày.

Chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng đầu tư TD Securities, ông Daniel Ghali cho biết những yếu tố ảnh hưởng đến vàng trong vài tuần qua đã biến mất, qua đó mở ra cơ hội cho giá vàng tiếp tục quỹ đạo đi lên.

Nhà phân tích thị trường tại FX Empire Christopher Lewis cũng nhận định: "Thị trường vàng tiếp tục chịu nhiều áp lực tăng giá vì vàng đang được sử dụng như một tài sản an toàn trước sự mất giá của tiền tệ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều quốc gia trên thế giới".