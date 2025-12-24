Tiếp tục xảy ra nổ lớn ở Moscow, hai cảnh sát giao thông thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ khiến hai cảnh sát giao thông và một người khác thiệt mạng ở Moscow, Nga, ngày 24/12/2025.

Vụ việc xảy ra vào đêm 23/12 ở phía nam thủ đô Moscow của Nga.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, hai sĩ quan cảnh sát phát hiện một người khả nghi gần xe cảnh sát, và tiến lại điều tra, sau đó xảy ra một vụ nổ, khiến cả ba người thiệt mạng. Vụ việc đang được điều tra như một vụ mưu sát sĩ quan cảnh sát.

Truyền thông Nga đã xác định danh tính hai sĩ quan thiệt mạng, cả hai đều ở độ tuổi khoảng 25. Một trong hai người được cho là có vợ và một con gái nhỏ.

Người thứ ba bị nghi ngờ sở hữu một thiết bị nổ tự chế, được kích nổ một cách cố ý hoặc vô tình sau khi đội tuần tra ngăn chặn kế hoạch có thể liên quan đến việc đặt bom dưới xe cảnh sát.

Vụ nổ lớn tại Moscow khiến hai cảnh sát thiệt mạng - Báo Giáo dục và Thời đại

Hôm 22/12, Trung tướng Fanil Sarvarov - Cục trưởng Cục Huấn luyện Tác chiến, đã thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi tại cùng khu phố khi một quả bom cài dưới xe ông phát nổ.

Các nhà điều tra cho biết, lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công, mặc dù chưa có thông tin nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa vụ việc mới nhất và vụ việc này.

Trước đó, các quan chức Nga đã cảnh báo rằng, cuộc xung đột ở Ukraine là nguồn cung cấp vũ khí nguy hiểm, bao gồm cả chất nổ, cho thị trường chợ đen.