Rà soát, sắp xếp, tinh gọn các phòng ban thuộc UBND TP, UBND xã, phường

Cụ thể, Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong cải cách hành chính nhà nước, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, và Ủy ban nhân dân các xã, phường theo quy định của Trung ương; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Rà soát, sắp xếp, tinh gọn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xóa cơ chế "xin - cho"

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực, xóa cơ chế “xin - cho”, tăng trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm việc thực thi hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng tâm như: tài chính - ngân sách, đất đai, quy hoạch, tổ chức bộ máy, cán bộ, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước.

Sắp xếp bộ máy: Triển khai cơ chế, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ cán bộ, trọng dụng nhân tài

Cải cách chế độ công vụ: Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, ban hành hoặc sửa đổi các quy định thuộc thẩm quyền của thành phố để bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn.

Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất áp dụng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với điều kiện của thành phố.

Xây dựng, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của thành phố; thực hiện theo dõi, đánh giá, sàng lọc đội ngũ bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức cải cách tiền lương, tiền thưởng, chính sách đãi ngộ với cán bộ

Tổ chức thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình và quy định của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện ngân sách và đặc thù của thành phố.

Đổi mới chương trình, tài liệu, phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ tiếp cận theo nội dung sang tiếp cận theo vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ./.

