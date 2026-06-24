Cuộc chiến pháp lý giữa em gái và con nuôi của "ông hoàng cải lương" Vũ Linh xung quanh khối di sản gồm nhà đất và ô tô vẫn tiếp tục kéo dài.

Ngày 23-6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tiếp tục hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ liên quan di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh (tên thật Võ Văn Ngoan).



Tiếp tục hoãn phiên tòa do bị đơn nhập viện

Tuy nhiên, ngay trong phần làm thủ tục, HĐXX thông báo bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan đã có đơn xin hoãn phiên tòa do đang phải điều trị tại bệnh viện theo chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, một số bên liên quan như đại diện UBND phường Cầu Kiệu - kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng UBND Phú Nhuận, TPHCM (trước đây) và đại diện Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tiếp tục hoãn xử vụ tranh chấp thừa kế nhà nghệ sĩ Vũ Linh

Nhận thấy việc vắng mặt của các đương sự là có căn cứ và để đảm bảo tính khách quan cho vụ án phức tạp đang được dư luận quan tâm, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 4, phiên phúc thẩm cũng đã phải trì hoãn một lần do vắng mặt đại diện chính quyền địa phương.

Vụ tranh chấp bắt đầu từ tháng 6-2023, khi bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) khởi kiện yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản do bà Hồng Loan lập. Khối di sản đang tranh chấp bao gồm: Căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận, TPHCM trước đây); Hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TPHCM trước đây; một ô tô.

Bà Nhung đề nghị tòa chia các bất động sản này cho bà và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ). Ngược lại, bà Hồng Loan cũng nộp đơn phản tố, yêu cầu bà Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu cố nghệ sĩ) phải di dời toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm.

Phán quyết sơ thẩm và những nội dung kháng cáo

Tại bản án sơ thẩm, TAND TPHCM đã bác bỏ yêu cầu của bà Nhung và xác định bà Hồng Loan là con nuôi, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người thừa kế duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù vậy, tòa vẫn ghi nhận công lao chăm sóc gia đình của bà Nhung và quyết định chia cho bà 15% giá trị khối di sản.

Không đồng ý với phán quyết này, cả hai bên đều kháng cáo. Phía bà Hồng Nhung tiếp tục yêu cầu hủy các giấy tờ chứng minh quan hệ con nuôi của bà Loan; đồng thời khẳng định căn nhà tại Đoàn Thị Điểm đã được cố nghệ sĩ tặng cho bà Hồng Phượng khi còn sống.

Phía bà Hồng Loan cho rằng việc tòa buộc bà chia 15% di sản cho bà Nhung là không có căn cứ pháp luật và việc áp dụng Án lệ số 05/2016/AL trong trường hợp này là không phù hợp.