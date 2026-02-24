Yêu cầu trên được Đại tướng Phan Văn Giang đưa ra khi kết luận Hội nghị giao ban đầu Xuân Bính Ngọ 2026 của Bộ Quốc phòng, ngày 24/2.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: QĐND)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng như lực lượng dân quân thường trực đã đạt được trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và trong tháng 3, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Đồng thời, các đơn vị nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển, đảo; duy trì lực lượng hải quân, cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm.

" Giao nhận quân đủ chỉ tiêu, phúc tra chất lượng chiến sĩ mới năm 2026 chặt chẽ, chất lượng, an toàn. Tổ chức chặt chẽ Lễ ra quân huấn luyện năm 2026, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện. Tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội giai đoạn 2026-2030 ", Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Theo yêu cầu của Đại tướng Phan Văn Giang, cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo tiếp tục học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.

Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách - xã hội, các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa". Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo triển khai chặt chẽ chương trình, kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026. Chủ động, tự lực, tự cường bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đáp ứng các nhiệm vụ. Triển khai hiệu quả các mặt công tác tài chính; bảo đảm đầy đủ, kịp thời ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ, nhất là đón nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2026…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Tổ chức tốt 298 điểm bắn pháo đêm Giao thừa

Hội nghị đánh giá toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Phục vụ chu đáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số địa phương, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo, nhà giàn DK1. Chủ động phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an vui, hạnh phúc.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp tổ chức tốt bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 34 tỉnh, thành phố với 298 điểm bắn, phục vụ Nhân dân.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và tuyên truyền, ngăn chặn ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ động thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Kịp thời điều động 1.481 cán bộ, chiến sĩ, 361 phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn 20 vụ tại một số địa phương; bắc cầu phao qua sông Lô vượt yêu cầu của Thủ tướng. Chỉ đạo bảo đảm quân số trực Tết chặt chẽ, đúng quy định; duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Tổ chức hơn 300 chương trình Tết quân dân thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thắt chặt đoàn kết quân dân.

Tổ chức đón, tiếp các đoàn nước ngoài, nước láng giềng chúc Tết chu đáo, trọng thị. Bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn vật chất hậu cần, tài chính trong dịp Tết, ưu tiên bảo đảm Tết cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đời sống, sức khỏe bộ đội...