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Tiếp tục đấu tranh, xử lý ‘giang hồ mạng’

Thanh Hà
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Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các Công an các địa phương sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm 'giang hồ mạng' nhằm giữ vững kỷ cương, luật pháp, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm, nhất là các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên và làm sạch môi trường mạng.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo quý III, Bộ Công an thông tin về kết quả xử lý các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo và trục lợi.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, thời gian qua, nhiều cá nhân đã sử dụng mạng xã hội Facebook, TikTok và có những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực và dàn dựng mâu thuẫn, cổ súy lối sống, hành xử giang hồ, dàn dựng nội dung sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục nhằm gia tăng lượt theo dõi.

Hành vi của các đối tượng nhằm mục đích quảng cáo, bán hàng gian dối, thu lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ.

Theo Thiếu tướng Toản, trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng nhằm làm trong sạch môi trường mạng. Qua đó nhiều đối tượng bị khởi tố điều tra, xử lý và được dư luận xã hội ủng hộ.

Điển hình là vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng các đồng phạm lợi dụng ảnh hưởng không gian mạng để thông tin biết trước kết quả xổ số khiến các bị hại tin tưởng chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điều tra cả các hành vi vi phạm xảy ra từ trước

Thiếu tướng Toản thông tin thêm về vụ án liên quan đến vợ chồng Vũ Hoàng Hải (Hải SaPa) và Bùi Thị Kim Tuyến. Hai đối tượng này bị điều tra về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đối tượng đã sử dụng thịt trâu đông lạnh của Ấn Độ rồi gắn logo thương hiệu SaPa để lừa bán dưới mác đặc sản Tây Bắc.

Để đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan điều tra không chỉ đấu tranh làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng, mà còn tiếp tục xác minh điều tra làm rõ tất cả các hành vi vi phạm trước đó của các đối tượng trong nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Toản, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các Công an các địa phương sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này nhằm giữ vững kỷ cương, luật pháp, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm, nhất là các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên và làm sạch môi trường mạng.

Bộ Công an hiện đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải xác thực tài khoản người dùng. Các nền tảng có trách nhiệm bóc gỡ nội dung độc hại và khóa tài khoản vi phạm…

Cơ quan công an đồng thời đề nghị báo chí, nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh và sinh viên nhằm nâng cao nhận thức.

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