Tiếng gào thét bôi nhọ Dương Mịch giữa lễ trao giải khiến 60 triệu người sốc nặng

Sự kiện Đêm hội Weibo 2026 diễn ra từ ngày 5/2 nhưng đến nay vẫn những tranh cãi xung quanh vị trí ngồi của các ngôi sao vẫn chưa chấm dứt. Dù ban tổ chức sự kiện đã lên tiếng xin lỗi các nghệ sĩ liên quan như Tiêu Chiến, Dương Mịch, nhưng có thể thấy Dương Mịch vẫn bị tổn hại danh tiếng nghiêm trọng.

Dương Mịch bị khán giả gào thét tấn công ngay tại sự kiện

Một clip tại hiện trường cho thấy khi Dương Mịch lên sân khấu nhận giải thưởng Diễn viên Vinh dự của năm trên Weibo cùng đàn chị Diêu Thần, đáng ra đây là giây phút tự hào nhất của cô thì tại hội trường không có tiếng vỗ tay mà toàn là tiếng kêu gào đòi "trả vé - hoàn tiền". Vìdeo thu hút hơn 60 triệu người quan tâm.

Cụ thể, tại Đêm hội Weibo đã xảy ra tình trạng chỗ ngồi của Tiêu Chiến bị dịch chuyển khỏi hàng ghế trung tâm. Nhiều người đổ lỗi cho Dương Mịch sử dụng tiểu xảo, để cô ngồi ngang hàng với Tân Chỉ Lôi - người vừa thắng giải Ảnh hậu LHP Quốc tế Venice (Italia).

Tuy nhiên, việc Tiêu Chiến không có chỗ ngồi dẫn đến anh không ra hội trường trong thời gian dài. Hầu hết thời gian của sự kiện, Tiêu Chiến đều ở hậu trường hoặc đứng dưới sân khấu. Bên cạnh đó, còn có nhiều nghệ sĩ ở hàng dưới cũng vắng mặt.

Dương Mịch và Tiêu Chiến gây tranh cãi vì chỗ ngồi

Theo Sina, người hâm mộ các ngôi sao đã mất nhiều công sức, tiền bạc để săn vé tham gia Đêm hội Weibo với mong ước được nhìn thấy thần tượng trực tiếp. Đặc biệt là Tiêu Chiến với lượng người hâm mộ hùng hậu chiếm số lượng lớn khán giả tại khán phòng. Chính vì vậy, khi Tiêu Chiến và các nghệ sĩ đều vào hậu trường, khán giả không được gặp thần tượng của mình. Họ cho rằng chính sự thiếu minh bạch của ban tổ chức và tại thời điểm đó nhiều người đổ lỗi rằng chính Dương Mịch đã gây ra tình trạng lộn xộn trên. Vì vậy, khán giả hô to, yêu cầu hoàn tiền vé.

Những chủ đề liên quan tới việc tranh giành ghế tại Đêm hội Weibo thu hút tới hàng trăm triệu lượt đọc. Người hâm mộ của Tiêu Chiến và Dương Mịch chỉ trích tranh cãi nhau suốt 3 ngày. Ngay dưới bài giải thích của Sina Weibo, khán giả cũng không ngừng tung các bằng chứng chứng minh Dương Mịch cố tình lập lờ vị trí, đẩy Tiêu Chiến ra khỏi chỗ ngồi ban đầu.

Dương Mịch bị chỉ trích, tổn hại danh tiếng

Chính vì vậy, dù đoạt được giải thưởng Queen Weibo 2026, Dương Mịch lại đánh mất thiện cảm của khán giả. Thậm chí nhiều người còn tới các tác phẩm của Dương Mịch, đánh giá 1 sao. Studio của Dương Mịch chia sẻ họ rất sốc, bất lực trước sự việc tại Đêm hội Weibo.