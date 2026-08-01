Tiền vệ Việt kiều lập công, tuyển Lào vẫn thua ngược cay đắng bởi tấm thẻ đỏ lạ kỳ bậc nhất AFF Cup

Trên sân nhà, tuyển Lào sớm mở tỉ số trước Philippines. Nhưng rồi, bước ngoặt ở ngay đầu hiệp 1 đã đẩy đội bóng này vào thế khó.

Sau trận thua Myanmar 1-4, tuyển Philippines buộc phải đánh bại Lào vào tối nay (1/8) để níu giữ hi vọng tranh vé vào bán kết AFF Cup 2026. Đội bóng này được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, tuy nhiên diễn biến trong những phút đầu lại mang đến bất ngờ lớn.

Ngay phút thứ 7, Damoth có pha xử lý tự tin trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Kammeraad mắc sai lầm khi bắt không dính, để bóng trôi qua tay rồi từ từ lăn vào lưới, giúp Lào vươn lên dẫn trước 1-0.

Damoth (số 8) không thể giúp Lào có được điểm số dù đã chơi đầy nỗ lực.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện chỉ ít phút sau. Phút 13, trung vệ Phetdavanh Somsanid phạm lỗi từ phía sau với Gayoso. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã đổi thành thẻ đỏ trực tiếp, khiến Lào phải chơi thiếu người từ rất sớm.

Đáng nói, đây là tấm thẻ đỏ thứ 2 chỉ sau 3 trận tại AFF Cup 2026 của Phetdavanh Somsanid. Trước đó, cầu thủ này cũng bị truất quyền thi đấu ngay từ hiệp 1 trận ra quân gặp Thái Lan. Anh bị treo giò khi Lào đấu Malaysia, và rồi ngay khi vừa trở lại, Phetdavanh lại dính thẻ đỏ tiếp. Điều này khiến cầu thủ Lào trở thành trường hợp vô cùng hi hữu trong lịch sử 30 năm của AFF Cup.

Dù thi đấu với 10 người, đội chủ nhà vẫn kiên cường chống đỡ. Philippines liên tiếp ép sân, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Lokphathip. Thậm chí, phút 26, Nishioka đã đưa được bóng vào lưới Lào nhưng VAR xác định một cầu thủ Philippines phạm lỗi trong pha bóng trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Lào, bất chấp việc đội chủ nhà chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Tuyển Lào chỉ chống đỡ được trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Philippines lập tức tăng tốc và nhanh chóng tạo nên màn ngược dòng. Chỉ 2 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Lucero tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1.

Đến phút 52, sức ép liên tục của Philippines mang lại thành quả. Cú sút của Mrowka đập chân hậu vệ Sydavong đổi hướng khiến thủ môn Lokphathip hoàn toàn bó tay. Ban tổ chức sau đó xác định đây là bàn phản lưới nhà của Sydavong.

Không dừng lại ở đó, Philippines tiếp tục gia tăng cách biệt ở phút 60. Sau khi VAR xác định Sangvilay để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền. Gayoso bình tĩnh đánh lừa thủ môn Lokphathip trên chấm 11 m để nâng tỷ số lên 3-1.

Philippines thắng dễ trong hiệp 2.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến Philippines chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có tài năng mới 17 tuổi Adam Long.

Đến phút 88, đội khách khép lại chiến thắng tưng bừng. Từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, Sato băng vào đánh đầu hụt nhưng bóng vô tình chạm vai anh rồi bay vào lưới Lào, ấn định tỷ số 4-1.

Thất bại này khiến Lào chính thức phải nói lời chia tay AFF Cup 2026 ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, tuyển Philippines có 3 điểm đầu tay. Ở lượt trận tiếp theo, đội bóng này sẽ đối đầu với Thái Lan, rồi sau đó quyết đấu với Malaysia.