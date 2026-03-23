Tiền vệ Việt kiều 2009 được gọi lên đội tuyển châu Âu, có cơ hội đấu Việt Nam ở World Cup

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Áo (OFB) đã công bố danh sách tập trung đội U17 nước này chuẩn bị cho vòng loại U17 Euro và U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, trong số này có sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều có tên Nguyễn Quốc Khải.

Nguyễn Quốc Khải sinh ngày 16/2/2009, có mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ này định cư từ Áo từ nhỏ, mang quốc tịch Áo, bắt đầu tập bóng đá chuyên nghiệp từ năm 7 tuổi tại học viện ASV Salzburg.

Đến khi 8 tuổi, Nguyễn Quốc Khải chuyển đến CLB SAK 1974. Hai năm sau, tiền vệ sinh năm 2009 mới gia nhập học viện của đội bóng số 1 nước Áo là RB Salzburg, nhưng bị chuyển sang FC Liefering cùng hệ thống.

Đến mùa giải 2023/2024, Nguyễn Quốc Khải trở lại RB Salzburg để thi đấu cho đội U15. Những màn trình diễn ấn tượng ở đội trẻ RB Salzburg giúp cầu thủ này được gọi lên tuyển U15 Áo vào tháng 3/2024.

Tại đây, Quốc Khải có 2 lần ra sân khi đội nhà gặp U15 Slovakia. Tiền vệ này chơi 19 phút ở trận thắng 4-3, và sau đó được HLV sử dụng 60 phút ở trận tái đấu (thua 0-1).

Nguyễn Quốc Khải (khoanh tròn) trong màu áo đội trẻ RB Salzburg.

Ở mùa giải này, Nguyễn Quốc Khải chơi 8 trận cho U16 RB Salzburg tại giải U16 quốc gia Áo trong năm 2025. Sau đó, đến đầu năm 2026, cầu thủ Việt kiều này được đôn lên đội U18 RB Salzburg và đã có 4 lần ra sân.

Sở trường của Quốc Khải là vị trí hậu vệ phải. Tuy nhiên cầu thủ 17 tuổi này có thể dâng cao để đá tiền vệ phải, hoặc đổi cánh để chơi hậu vệ trái. Chính sự đa năng này giúp Quốc Khải có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Với U17 Áo, đội bóng này rơi vào bảng A4 và sẽ lần lượt chạm trán U17 Kazakhstan (25/3), U17 Cộng hòa Séc (28/3) và U17 Đan Mạch (chủ nhà, 31/3) ở giai đoạn 2 vòng loại U17 Euro và U17 World Cup 2026.

Theo điều lệ, 7 đội nhất bảng sẽ đồng thời giành vé dự vòng chung kết U17 Euro và U17 World Cup 2026. Ngoài ra, 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất cũng sẽ có vé dự U17 World Cup năm nay.

U17 Euro 2026 sẽ diễn ra tại Estonia từ ngày 25/5 tới 7/6, với sự góp mặt của đội chủ nhà và 7 đội vượt qua vòng loại. Trong khi đó, U17 World Cup 2026 được tổ chức vào tháng 11 tới tại Qatar. Và không loại trừ khả năng, Nguyễn Quốc Khải có thể sẽ cùng U17 Áo chạm trán U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026, nếu cả hai đội cùng vượt qua vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Giải đấu dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7/5 đến 24/5/2026 với sự tham dự của 16 đội tuyển. Do châu Á có 8 suất dự giải thế giới nên chỉ cần vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ có vé dự U17 World Cup 2026.