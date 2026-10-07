Tiền vệ 18 tuổi đang có những bước tiến trong sự nghiệp.

Ở trận đấu giao hữu với đây giữa 2 CLB LA Galaxy và Cruz Azul, tiền vệ Việt kiều Brett Phan đã được đá chính trong màu áo LA Galaxy. Cầu thủ 18 tuổi sát cánh cùng những cái tên quen thuộc như Maya Yoshida hay Kyōgo Furuhashi. Không chỉ góp mặt trong đội hình xuất phát, Brett Phan còn được thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận đấu.

Trận này, LA Galaxy để thua 1-2 trước Cruz Azul. Dù vậy, điều quan trọng nhất với Brett Phan là cơ hội được tích lũy kinh nghiệm khi thi đấu cùng những cầu thủ hàng đầu Bắc Mỹ.

Brett Phan trong màu áo LA Galaxy - đội bóng từng nổi tiếng với những ngôi sao như Beckham, Ibrahimovic, Steven Gerrard.

Brett Phan hiện đang thuộc biên chế Ventura County FC - đội B của LA Galaxy. Anh là 1 trong 4 cầu thủ được đưa lên đội một theo hợp đồng ngắn hạn để thi đấu trận giao hữu với Cruz Azul. Theo quy định, cầu thủ trẻ từ Ventura County FC mỗi mùa giải có tối đa 4 lần được lên đội một theo hợp đồng ngắn hạn. Và Brett Phan đã được LA Galaxy 4 lần tạo cơ hội.

Mùa giải 2026, Brett Phan đã ra sân 19 trận với tổng cộng 1109 phút trong màu áo Ventura County FC tại MLS Next Pro (giải hạng 3 Mỹ). Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Hồi năm 2023, cầu thủ Việt kiều từng được triệu tập lên đội U16 Mỹ. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ, Brett Phan có thể hi vọng vào cơ hội thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS trong tương lai.

Tại V.League mùa giải 2026/27, có khá nhiều cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ các đội bóng Mỹ như Lương Chí Khải, Tyler Crawford hay Ian Mai.