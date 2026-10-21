Tiền vệ Đức Huy tặng hoa đồng tiền cho MC Huyền Trang Mù Tạt ngày 20/10 nhưng lạ lắm

Món quà tiền vệ Phạm Đức Huy dành tặng vợ ngày 20/10.

Màn tặng quà Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của tiền vệ Phạm Đức Huy dành cho bà xã - MC Huyền Trang (Mù Tạt) đang thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi sự hài hước và ngọt ngào. Nữ MC xinh đẹp đăng tải hình ảnh đoạn tin nhắn đối đáp giữa hai vợ chồng kèm dòng trạng thái đầy dí dỏm.

Theo đó, khi nhận được câu hỏi từ chồng về món quà mong muốn, MC Mù Tạt đã không ngần ngại bày tỏ suy nghĩ vô cùng thực tế bằng tin nhắn "Cứ hoa đồng tiên cho nó thực". Đáp lại mong muốn của vợ, tiền vệ sinh năm 1995 lập tức tung ra màn thể hiện đúng chuẩn phong cách "lầy lội" vốn có.

Anh không chỉ chuẩn bị một bó hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu kèm nụ cười tươi tắn để trao tận tay bà xã, mà còn chuẩn bị thêm một đĩa cam trái cây độc lạ. Trên từng quả cam, Đức Huy tỉ mỉ dán các chữ "Cam chịu", "Cam đoan" và "Cam kết", rồi đứng đằng sau vợ với biểu cảm nghiêm túc đầy hài hước.

Màn biến hóa món quà 20/10 vừa thực tế vừa mang thông điệp "nghiêm túc chấp hành" này nhanh chóng nhận được vô số lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ, phản ánh trọn vẹn cuộc sống hôn nhân tràn ngập tiếng cười của cặp đôi.

Món quà 20/10 Đức Huy dành tặng vợ

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống lên mạng

Cuộc sống hôn nhân của Đức Huy - Huyền Trang

Tháng 3/2026, đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) trở thành tâm điểm thu hút dư luận. Chuỗi ngày vui của cặp đôi kéo dài từ lễ ăn hỏi ở Phú Thọ (27/2), tiệc cưới hoành tráng tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng (14/3) cho đến buổi tiệc chung vui cùng bạn bè, đồng nghiệp tại Hà Nội (22/3). Hôn lễ quy tụ dàn khách mời đình đám gồm các ngôi sao tuyển Việt Nam và dàn MC, biên tập viên VTV.

Sau khi khép lại những ngày vui trọng đại, cặp đôi nhanh chóng thu xếp công việc để quay trở lại nhịp sống thường nhật. Dù vậy, những thông tin xoay quanh cuộc sống đời thường sau khi “về chung một nhà” của nam cầu thủ tài hoa và nữ MC xinh đẹp vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Huyền Trang và Đức Huy chuẩn bị đón con đầu lòng

Do MC Mù Tạt lớn hơn Đức Huy 2 tuổi (sinh năm 1993 so với 1995), suốt quãng thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò, cặp đôi gắn liền với thói quen xưng hô "chị - em" hài hước. Tuy nhiên, sau khi chính thức nên duyên vợ chồng, nữ MC đã bắt đầu gọi Đức Huy là "anh", "chồng" một cách ngọt ngào. Cặp đôi cũng đã có tin vui và chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời.

Tính cách "lầy lội" đặc trưng của cả hai vẫn không hề thay đổi. Mới đây, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường trước giờ đi ngủ của cặp đôi đã gây bão mạng xã hội. Trong ảnh, Mù Tạt thảnh ngơi nằm lướt điện thoại trên sofa, còn Đức Huy lại cần mẫn ngồi bóp chân cho vợ. Nữ MC không quên đính kèm dòng chú thích dí dỏm: "Thủ tục trc khi ngủ. Sắm đc cái máy massage tại nhà cũng tàm tạm". Màn "chặt chém" hài hước này nhận được hàng nghìn lượt tương tác, khen ngợi sự xì-tin và hạnh phúc nhí nhảnh của cặp đôi.

Ảnh: FBNV