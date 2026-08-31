Tiền thay màn hình iPhone gập đắt bằng điện thoại Android cao cấp?

Mức giá sửa chữa được dự đoán đang khiến chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple trở thành một trong những smartphone có chi phí sở hữu đáng cân nhắc nhất.

Thay màn hình trong có thể tốn hơn 30 triệu đồng

Theo Apple World Today, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng tới, thường được gọi là iPhone Ultra. Thiết bị có thể có giá khởi điểm trên 2.000 USD (tương đương khoảng 52,8 triệu đồng), trong khi chi phí sửa chữa cũng được dự đoán ở mức rất cao.

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Ricky Panesar, nhà sáng lập công ty sửa chữa iCorrect, ước tính riêng việc thay màn hình bên trong có thể tiêu tốn khoảng 1.155 USD (tương đương khoảng 30,5 triệu đồng). Con số này cao hơn đáng kể so với mức khoảng 772 USD (tương đương khoảng 20,4 triệu đồng) mà Samsung được cho là tính cho việc thay màn hình trong của Galaxy Z Fold 8.

Theo Panesar, sự kết hợp giữa tấm nền do Samsung Display cung cấp và thiết kế bản lề độc quyền của Apple có thể là nguyên nhân khiến chi phí sửa chữa tăng cao. Nếu dự đoán này chính xác, iPhone màn hình gập có thể nằm trong nhóm smartphone có chi phí thay màn hình đắt nhất thị trường.

Có thể xuất hiện trong tháng 9

Apple dự kiến tổ chức sự kiện mùa thu vào ngày 9/9 với chủ đề "Surprise and shine". Một số nguồn tin cho rằng iPhone màn hình gập có thể chưa được bán ngay sau sự kiện và phải đến tháng 10 mới lên kệ, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu thiết bị này cùng loạt sản phẩm mới trong tháng 9.

Hình minh họa.

Chi phí sửa chữa được dự đoán cũng cho thấy một trong những vấn đề lớn của smartphone màn hình gập. Thiết kế bản lề phức tạp cùng màn hình có cấu trúc đặc biệt khiến việc sửa chữa trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn so với smartphone dạng thanh truyền thống.

Hiện Apple chưa công bố giá sửa chữa chính thức cũng như thông tin về gói AppleCare dành cho mẫu máy này. Với mức giá mua dự kiến trên 2.000 USD, người dùng có ý định sở hữu iPhone Ultra sẽ phải cân nhắc thêm chi phí bảo dưỡng và thay thế linh kiện trong quá trình sử dụng.

Độ bền của bản lề và màn hình bên trong cũng sẽ là yếu tố đáng chú ý khi sản phẩm xuất hiện. Một số thế hệ smartphone màn hình gập trước đây từng gặp vấn đề liên quan đến độ bền, vì vậy Apple sẽ phải chứng minh thiết kế của mình có thể đáp ứng kỳ vọng sau thời gian phát triển kéo dài.