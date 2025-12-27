Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động: Biểu tượng bản lĩnh, khát vọng Việt Nam hùng cường, nhân văn và hội nhập

Đây là sự tôn vinh một thế hệ doanh nhân Việt Nam mới – những người mang trong mình bản lĩnh hội nhập, tư duy công nghệ, tinh thần phụng sự và khát vọng nâng tầm vị thế dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Trong hơn ba thập kỷ lao động và cống hiến, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã để lại dấu ấn đậm nét trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ. Ở mỗi lĩnh vực, bà đều theo đuổi một triết lý nhất quán: đổi mới để giải phóng nguồn lực, công nghệ để dẫn đầu xu thế, tăng trưởng phải gắn liền với lợi ích quốc gia, văn hoá và con người. Những sáng kiến và cống hiến của bà mang lại những giá trị mới cho hàng triệu khách hàng, giá trị tăng trưởng hiệu quả cho các nhà đầu tư, mang lại hàng trăm ngàn việc làm mới, thúc đẩy tăng trưởng những nơi bà hiện diện. Những hoạt động cộng đồng của bà mang ảnh hưởng tốt đẹp, truyền cảm hứng và động lực tới hàng triệu người, nhất là lớp trẻ, phụ nữ, trẻ em, người yếu thế.

Trong ngành hàng không, bà là người sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, góp phần mở ra giai đoạn xã hội hóa dịch vụ hàng không và hội nhập quốc tế sâu rộng. Vietjet không chỉ giúp hàng triệu người Việt lần đầu tiên được bay, vận chuyển hàng trăm triệu hành khách, mà còn trở thành cầu nối giao thương, du lịch, đầu tư và văn hóa giữa Việt Nam với khu vực và thế giới. Hình ảnh những tàu bay mang sắc đỏ – vàng Việt Nam vươn xa đã trở thành biểu tượng sinh động của một Việt Nam năng động, tự tin, điểm đến đầu tư và hội nhập.

Dấu ấn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà còn ở khả năng giải những bài toán hạ tầng khó nhất bằng tư duy công nghệ. Từ các sáng kiến tối ưu hóa khai thác sân bay, chuyển đổi số toàn diện trong vận hành hàng không, đến việc tiên phong ứng dụng sinh trắc học trong làm thủ tục bay, hay xét nghiệm công nghệ thời covid, giải cứu Hose thần tốc, bà luôn chọn con đường khó – nhưng mang lại giá trị lớn và lâu dài cho nền kinh tế và xã hội.

Danh hiệu Anh hùng Lao động của bà còn được tôi luyện qua những giai đoạn khó khăn, thách thức. Trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nguy cơ tê liệt do nghẽn hệ thống, bà đã tiên phong đưa ra sáng kiến cùng các chuyên gia công nghệ khắc phục thần tốc, giúp Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vận hành liên tục, ổn định, bảo vệ niềm tin của hàng triệu nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường vốn quốc gia. Trong đại dịch COVID-19, các nền tảng công nghệ phục vụ quản lý xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh được triển khai kịp thời, thể hiện rõ tinh thần công nghệ vì cộng đồng.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 ghi dấu những bước đi chiến lược mang tầm toàn cầu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại quy mô lớn với các tập đoàn hàng đầu thế giới không chỉ tạo động lực tăng trưởng, mà còn góp phần cân bằng thương mại, củng cố niềm tin đối tác, thu hút đầu tư và khẳng định năng lực tài chính, quản trị của doanh nghiệp. Những hãng hàng không Việt Nam hoạt động thành công ở nước ngoài đã mở ra một chương mới cho khát vọng “xuất khẩu mô hình Việt Nam”, đưa doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Song hành với kinh doanh, bà luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh nhân văn. Từ các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế, đến các sáng kiến giáo dục và học bổng quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhất quán với tinh thần: tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi gắn với phát triển con người.

Bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụ nữ – mà bà gọi là “nữ chiến binh thầm lặng” trong hành trình xây dựng nền kinh tế thịnh vượng và bao trùm.

Phát biểu sau lễ vinh danh, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Về ý nghĩa sâu sắc của phong trào thi đua yêu nước, lúc sinh thời, Bác Hồ đã nói: “Phong trào thi đua yêu nước đã đưa đất nước ta tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc, làm cho đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. Tinh thần của Bác đã dẫn dắt tôi trên hành trình xây dựng các doanh nghiệp của mình”.

Những doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của bà luôn xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Nhờ đó có nhiều thuận lợi khi phát động và thực thi các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các phong trào của Đảng ủy cấp trên. Cán bộ nhân viên luôn nỗ lực bền bỉ với các hoạt động phong trào trong suốt mấy thập kỷ qua. Đảng bộ có hàng trăm Đảng viên; Đoàn Thanh niên có hàng chục ngàn đoàn viên và công đoàn viên.

Tại các doanh nghiệp của nữ Anh hùng lao động, phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế ở từng đơn vị tại khắp các tỉnh thành, thúc đẩy CBNV làm việc và luôn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

"Ý chí và niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng"

Bà chia sẻ đầy xúc động tại buổi lễ: "Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai... Tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí, niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng vươn ra thế giới".

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, danh hiệu Anh hùng Lao động trao cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là sự tôn vinh một hành trình lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ vì khát vọng quốc gia. Bà đã nối tiếp mạch nguồn chung của dân tộc: ý chí, niềm tin vào một Việt Nam hùng cường, nhân văn và có vị thế toàn cầu.