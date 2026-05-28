Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay Madam Pang

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng nghiên cứu các sáng kiến bảo hiểm du lịch và bảo hiểm phi nhân thọ dành cho hành khách trên mạng bay rộng khắp của Vietjet Group, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phát triển bóng đá trẻ, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam - Thái Lan ra thế giới.

Chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Vương quốc Thái Lan, Vietjet và Muang Thai Insurance - một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Thái Lan - đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo hiểm, thể thao, văn hóa và phát triển cộng đồng giữa Việt Nam, Thái Lan và khu vực.

﻿Liên doanh Vietjet Thailand với gần 1.500 cán bộ nhân viên người Thái tiêu biểu cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia. Hãng hiện khai thác 22 tàu bay, trong đó có 10 tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới.

Sự kiện đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng tại Đông Nam Á: Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet và bà Nualphan Lamsam ("Madam Pang") - Tổng Giám đốc Muang Thai Insurance, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: "Những chuyến bay kết nối các thành phố, còn thể thao kết nối trái tim con người. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành giữa Vietjet và Muang Thai Insurance sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong khu vực".

Trong hơn một thập kỷ, Vietjet đã đồng hành cùng bóng đá và futsal Việt Nam thông qua nhiều hoạt động tài trợ, phát triển thể thao cộng đồng và hỗ trợ các đội tuyển quốc gia.

Tại Thái Lan, Madam Pang là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử FAT, bà đã góp phần thúc đẩy bóng đá trẻ, bóng đá nữ và sự chuyên nghiệp hóa của Thai League bằng nguồn năng lượng tích cực và tình yêu dành cho thể thao.

Madam Pang chia sẻ: "Thay mặt Muang Thai Insurance, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng Vietjet Group trong việc nâng cao bảo vệ cho hành khách thông qua các giải pháp bảo hiểm du lịch, đồng thời cùng nghiên cứu những cơ hội hợp tác bảo hiểm sâu rộng hơn. Quan trọng hơn, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh mà còn mở rộng sang phát triển thể thao và cộng đồng xã hội - những lĩnh vực mà cả hai tổ chức đều thực sự quan tâm và có chung tầm nhìn. Bên cạnh những cơ hội hợp tác giữa hai tổ chức, tôi cũng xin chân thành cảm ơn người dân Việt Nam, đặc biệt là các cổ động viên bóng đá, vì luôn dành cho tôi sự chào đón nồng hậu và tình cảm thân thiện mỗi khi tôi đến Việt Nam".

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng nghiên cứu các sáng kiến bảo hiểm du lịch và bảo hiểm phi nhân thọ dành cho hành khách trên mạng bay rộng khắp của Vietjet Group, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phát triển bóng đá trẻ, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam - Thái Lan ra thế giới.

Sắp tới, Vietjet và Vikki Bank sẽ đồng hành cùng ASEAN United FC - giải đấu bóng đá lớn của khu vực - như một nhịp cầu kết nối hàng trăm triệu người hâm mộ Đông Nam Á đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

