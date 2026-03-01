Tiền rơi trắng trời sau thảm kịch máy bay: Chính quyền Bolivia chạy đua tiêu hủy hàng triệu USD trước khi dân nghèo kịp "hôi của"

Một vụ tai nạn máy bay quân sự thảm khốc tại thành phố lớn thứ hai của Bolivia đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có: hàng triệu USD tiền mặt vương vãi khắp nơi, buộc chính quyền phải ráo riết tiêu hủy số tiền này ngay tại hiện trường để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp tràn vào nền kinh tế đang lạm phát phi mã.

Vào chiều thứ Sáu vừa qua, một chiếc máy bay vận tải quân sự chở đầy tiền mặt mới in dành cho Ngân hàng Trung ương Bolivia đã gặp nạn gần Sân bay Quốc tế El Alto. Vụ việc khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương. Đau lòng hơn, hầu hết các nạn nhân là những người đang lưu thông trong các phương tiện gần khu vực sân bay khi bị máy bay va trúng.

Vụ tai nạn không chỉ để lại những mảnh vỡ tang thương mà còn giải phóng một lượng lớn tiền giấy tràn ra khu vực dân cư đông đúc của thành phố El Alto. Ngay lập tức, một cuộc chạy đua kịch tính đã diễn ra: người dân đổ xô đến hiện trường để thu gom tiền mặt, trong khi lực lượng chức năng vừa phải nỗ lực tìm kiếm người sống sót, vừa phải khẩn trương đốt bỏ các tờ tiền nhanh nhất có thể.

Đến tận rạng sáng thứ Bảy, khu vực này vẫn được cảnh sát và quân đội canh giữ nghiêm ngặt khi nhiều người vẫn kiên trì tìm kiếm những tờ tiền còn sót lại trong các hốc đá hay đống đổ nát



Thứ trưởng Bộ Trật tự Nội vụ Bolivia, ông Hernan Paredes, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng vào thời điểm xung đột đỉnh điểm, có khoảng 20.000 người đã tập trung tại đây để cố gắng nhặt tiền. Ông cũng cho biết đã có những nhóm đối tượng quá khích lợi dụng tình hình, dẫn đến việc 49 người bị bắt giữ.

Sự cuồng nhiệt của người dân El Alto không khó để lý giải.

Các tờ tiền rơi tại hiện trường có mệnh giá từ 10 đến 50 boliviano, tương đương khoảng 1 USD đến 5 USD theo tỷ giá thị trường đen – thị trường ngoại tệ phổ biến nhất mà người dân Bolivia sử dụng



Để dễ hình dung về giá trị của "cơn mưa tiền" này, mức lương tối thiểu tại quốc gia này hiện chỉ ở mức 3.300 boliviano.

Mặc dù giới chức vẫn chưa công bố chính xác tổng giá trị số tiền trên máy bay, nhưng những hình ảnh từ truyền hình địa phương cho thấy khoang máy bay chứa đầy những bao tải tiền giấy.

Ngay sau sự cố, Ngân hàng Trung ương Bolivia đã ra thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý của toàn bộ số tiền thuộc lô hàng này. Các tờ tiền này có thể được nhận diện qua các dãy số series cụ thể được in trên mặt giấy. Cơ quan quản lý hệ thống tài chính Bolivia (ASFI) cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với công dân về việc cố tình sử dụng số tiền này.

Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại rằng quy định này khó có thể thực thi triệt để trong đời sống thường nhật. Dù các ngân hàng có thể kiểm tra số series để xác định tính hợp lệ, nhưng những người bán hàng nhỏ lẻ khó lòng kiểm soát từng tờ tiền họ nhận được. Điều đáng nói là đây vốn là tiền thật, hoàn toàn vượt qua được các bài kiểm tra tiền giả thông thường. Tại một nền kinh tế chủ yếu dựa trên tiền mặt như Bolivia, việc ngăn chặn chúng lưu thông là một bài toán nan giải.

Một thách thức khác là một số tờ tiền thuộc series này đã được lưu hành hợp pháp từ trước đó, khiến việc phân biệt giữa tiền "nhặt được" từ vụ tai nạn và tiền sở hữu hợp pháp trở nên cực kỳ phức tạp. Chính phủ đã yêu cầu những người sở hữu tiền hợp pháp thuộc series này đến ngân hàng để đổi sang các lô tiền khác.

Đại diện ASFI khẳng định trong một thông báo chính thức rằng các tổ chức tài chính sẽ tiến hành thu giữ và báo cáo bất kỳ ai cố gắng đưa những tờ tiền từ vụ tai nạn này vào hệ thống tài chính. Cuộc chiến giành giật những tờ tiền "từ trên trời rơi xuống" có lẽ sẽ còn tiếp diễn âm ỉ trong lòng xã hội Bolivia những ngày tới.

*Nguồn: Reuters, BI