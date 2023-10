Tiền mặt chỉ còn 10 tỷ đồng, Hodeco lấy đâu 85 tỷ mua cổ phiếu HUB?

Tiền đâu mua cổ phiếu?

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã cổ phiếu: HDC) đăng ký mua 4.872.840 cổ phiếu HUB của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã chứng khoán: HUB) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 37,19% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10 đến 7/11.

Đáng chú ý, đây là giao dịch thoả thuận đối với bà Nguyễn Thị Phương Hoa. Trước đó vào ngày 2/10, Hodeco thông qua việc nhận chuyển nhượng 5.603.766 cổ phiếu HUB từ bà Nguyễn Thị Phương Hoa để nâng tỷ lệ sở hữu lên 39,97% vốn điều lệ tại HUB.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của HUB, tại thời điểm cuối quý II/2023, bà Nguyễn Thị Phương Hoa là cổ đông lớn nhất, nắm hơn 48,7 triệu cổ phiếu và HDC nắm gần 42,7 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang tính phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để có tiền trả nợ ngân hàng.

Ước tính Hodeco sẽ chi khoảng 85 tỷ đồng để mua vào hơn 4,87 triệu cổ phiếu HUB từ bà Nguyễn Thị Phương Hoa. Tuy nhiên, vào cuối quý II/2023, quỹ tiền mặt của Hodeco chỉ còn hơn 10 tỷ đồng.

Hodeco vừa thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 1.000:148 và dự kiến triển khai vào quý IV/2023 đến quý I/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng thanh toán nợ vay gốc và lãi tại ngân hàng. Trong đó, Hodeco trả 75 tỷ đồng cho BIDV, 91 tỷ đồng cho PG Bank, 54 tỷ đồng cho TPBank và 80 tỷ đồng cho Vietcombank.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 3 triệu cổ phiếu GEX của Công ty CP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán: GEX) để nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,88%, lên 6,23% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện mua 3 triệu cổ phiếu Amersham Industries Limited.

Trước đó vào ngày 26/6, nhóm Dragon Capital mua vào 2 triệu cổ phiếu GEX. Ngày 28/7, nhóm Dragon Capital mua vào 1,5 triệu cổ phiếu GEX. Ngày 4/8, nhóm Dragon Capital bán ra 500.000 cổ phiếu GEX.

Nhộn nhịp mua - bán trái phiếu

Tuần qua, chỉ số VN-Index giảm 25,61 điểm, xuống còn 1.128,54 điểm và là tuần thứ 4 giảm liên tiếp. Thanh khoản trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 73.303 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch cũng giảm gần 20%. Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng giảm 5,9 điểm, xuống còn 230,45 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX giảm 17,3% so với tuần trước, xuống còn 8.740 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HoSE, tuần qua, khối ngoại bán ròng 7,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt gần 390 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 9,53 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 87 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 5,55 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt gần 106 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 2 - 6/10, trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng gần 11,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng gần 371 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông mua 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ của Công ty CP Đầu tư Nam Long.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố chào bán thành công 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của tổ chức phát hành và các bên bảo đảm. Ngày phát hành là 28/9, ngày đáo hạn 28/9/2028.

Lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm này có lãi suất danh nghĩa trong 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của OCB cộng biên độ 2,5%.

Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành. Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) với tổng diện tích hơn 49 ha. Giá trị tài sản bảo đảm là hơn 945 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư định giá do Công ty CP Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/6.

Tài sản bảo đảm có thể được thay đổi theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Nam Long dự kiến sử dụng số tiền thu được để thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư Nam Long 2 thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) do Công ty CP Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Dự án này có quy mô gần 44 ha với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 51 biệt thự nhà phố Valora, 350 lô đất nền. Giai đoạn 2 gồm 72 căn nhà liền thổ Valora, 182 lô nền đất. Giai đoạn 3 gồm 85 căn biệt thự nhà phố Valora và 398 lô đất nền.