Tiến Luật hé lộ thời điểm Ninh Dương Lan Ngọc cưới

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc hội ngộ hội bạn thân quen thuộc như Tiến Luật, Thuý Ngân, Lâm Vỹ Dạ,... Buổi tụ họp diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng gây chú ý hơn cả là việc Tiến Luật tiết lộ cuộc trò chuyện trên bàn ăn.

Cụ thể, nam diễn viên cho biết khi gặp lại thì mỗi người đều có một câu chuyện, và "Câu chuyện của Ninh Dương Lan Ngọc xung quanh việc đóng hết 3 phim em sẽ cưới". Chia sẻ của Tiến Luật khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Và khi có netizen "bật chế độ hóng chuyện" hỏi thẳng nam diễn viên về danh tính người yêu của Lan Ngọc thì Tiến Luật chỉ đánh trống lãng.

Thông tin Lan Ngọc "đóng xong 3 phim là lên xe hoa" nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người tò mò liệu Lan Ngọc đã thật sự có kế hoạch cho chuyện trọng đại hay chưa.

Tuy nhiên, đây nhiều khả năng chỉ là màn trêu ghẹo quen thuộc giữa các nghệ sĩ. Trong showbiz, việc đồng nghiệp "bóc" nhau những câu chuyện đời tư theo kiểu nửa đùa nửa thật không phải hiếm, nhất là trong những buổi tụ họp thân thiết.

Dẫu vậy, chính kiểu nói úp mở này lại càng khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi: phải chăng Lan Ngọc đã có dự định riêng và chỉ chưa muốn công khai?

Từ lâu, chuyện tình cảm của Ninh Dương Lan Ngọc luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Sau những mối tình với đồng nghiệp nam trong quá khứ thì suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên khá kín tiếng trong việc chia sẻ đời tư của mình.

Thời điểm Lan Ngọc sang Úc học tập, mạng xã hội cũng từng rộ lên tin đồn cho rằng nữ diễn viên đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn trong đời sống cá nhân, thậm chí liên quan đến chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, sau đó, cô đã lên tiếng phủ nhận, cho biết việc đi học đơn thuần là để phát triển bản thân và trải nghiệm môi trường mới, không liên quan đến các đồn đoán về chuyện tình cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại TP.HCM. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Những ngày đầu chập chững theo đuổi nghệ thuật, Lan Ngọc phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ áp lực tài chính đến việc tự mình xoay xở để bám trụ với đam mê diễn xuất.

Không chỉ ghi dấu qua loạt vai diễn ấn tượng, Lan Ngọc còn được xem là một trong những "ngọc nữ" hiếm hoi của Vbiz giữ được sức hút ổn định suốt nhiều năm. Sau thành công từ bộ phim Cánh Đồng Bất Tận , tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng bứt phá, trở thành gương mặt được săn đón trên màn ảnh. Trong gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô không ngừng làm mới hình ảnh qua nhiều dạng vai khác nhau và luôn giữ vị trí riêng trong lòng khán giả.

Ở hiện tại, Lan Ngọc sở hữu diện mạo chín muồi với thần thái tự tin, đường nét gọn gàng và phong độ nhan sắc ổn định. Từ điện ảnh, gameshow đến mỗi sự kiện, cô đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, xứng đáng với danh xưng "ngọc nữ" của showbiz Việt.

