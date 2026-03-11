Tiện ích mới chưa từng có trên ứng dụng hàng chục triệu người dân đang sử dụng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTHX), Bộ Công an cho biết, đối với những công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2, chức năng "Bầu cử Quốc hội" trên ứng dụng VNeID sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu, phạm vi bầu cử theo tài khoản định danh cá nhân, giúp cung cấp thông tin cho công dân. Hỗ trợ chức năng tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu góp phần xây dựng công dân số trong thời đại chuyển đổi số.

Trên VNeID, cử tri có thể theo dõi nơi bỏ phiếu của mình. Trong trường hợp cử tri có nhu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu để thuận tiện và phù hợp với quá trình sinh sống, làm việc trong ngày bầu cử thì có thể gửi yêu cầu trên VNeID.

Đối với trường hợp lựa chọn thay đổi nơi bỏ phiếu giữa nơi thường trú và nơi tạm trú thì có thể tạo yêu cầu trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử (tức trước 7h ngày 14/3).

Đối với trường hợp cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hoặc nơi cư trú thì chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác để được cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác (bản điện tử) trên VNeID. Thời gian thực hiện là trước thời điểm bầu cử (tức trước 7h ngày 15/3).

Hướng dẫn cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu

Bước 1 : Truy cập màn chức năng "Bầu cử Quốc hội khóa XVI".

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Khu vực bỏ phiếu của cử tri".

Bước 4: Tạo yêu cầu thay đổi.

Trường hợp chọn nơi bỏ phiếu nơi khác:

Trường hợp công dân chọn bỏ phiếu nơi khác (Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân- Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), hệ thống hiển thị trường thông tin Nơi đăng ký bỏ phiếu mới:

Nhấn vào "Nơi đăng ký bỏ phiếu mới", hệ thống hiển thị màn chọn địa chỉ





Bước 5: Màn hình hiển thị tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

Nhấn "Quay lại" để quay lại màn Khu vực bỏ phiếu. Nhấn "Lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu" để xem lịch sử. Nhấn "Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác" để xem Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác: Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác hiển thị khi thông tin bỏ phiếu hiện tại của công dân là “nơi khác”.

Công dân sẽ không thể tạo yêu cầu thay đổi khác khi tồn tại yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang xử lý.

Xem danh sách người ứng cử

Chức năng cho phép công dân xem danh sách người ứng cử tham gia ứng cử theo khu vực, hỗ trợ công dân tìm kiếm ứng cử viên và xem chi tiết ứng cử viên theo khu vực (tài khoản định danh điện tử mức 2):

Bước 1: Truy cập màn chức năng. Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Danh sách người ứng cử".

Bước 2 : Tìm kiếm người ứng cử; Chọn phạm vi bầu cử; Chọn địa chỉ: Công dân nhấn vào chọn địa chỉ, hệ thống hiển thị giao diện chọn địa chỉ.

Khi chọn địa chỉ thành công , công dân nhấn "Tìm kiếm" để tìm kiếm danh sách theo địa chỉ đã chọn và Hệ thống hiển thị danh sách người ứng cử theo tiêu chí đã chọn

Bước 3: Xem chi tiết người ứng cử

Tại màn Danh sách ứng cử nhấn "Chi tiết"; tại tên người ứng cử công dân muốn xem chi tiết.