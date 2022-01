Tiền hoa hồng từ Việt Á: GĐ BV lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ khẳng định "không liên quan"

Ngày 5/1, ngành y tế tỉnh Nghệ An cho biết, Công an tỉnh này đã niêm phong, thu thập toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc 6 đơn vị trên địa bàn tỉnh này mua sinh hóa phẩm của Công ty Việt Á. Trong số 6 đơn vị này có 4 đơn vị công lập và 2 bệnh viện tư nhân.



Ngoài CDC Nghệ An là đơn vị mua nhiều nhất từ Công ty Việt Á thì Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An đã tổ chức mời thầu và Công ty Việt Á trúng 2 gói thầu trị giá 9,2 tỷ đồng cung cấp sinh hóa phẩm phục vụ chống dịch. Hiện bệnh viện này đã chi trả 7,5 tỷ đồng cho Công ty Việt Á.

Trụ sở CDC Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chia sẻ, ông không biết Công ty Việt Á là ai. Bản thân ông cũng không liên quan gì đến hoa hồng của Công ty Việt Á.

"Tôi chắc chắn khẳng định rồi, không liên quan gì. Tôi cũng đã báo cáo với ngành như vậy. Không biết Việt Á là ai cả", ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chia sẻ khi được hỏi về bản thân ông có liên quan gì đến hoa hồng của Công ty Việt Á hay không.

Bộ kit test Coivd-19 của Công ty Việt Á.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương, Bộ Công an đã khởi tố các đối tượng liên quan. Trong đó có Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định và Kế toán trưởng CDC Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Thắm bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Văn Định cũng từng khẳng định không biết Công ty Việt Á là ai, không nhận bất cứ khoản tiền hoa hồng hay khoản tiền nào từ Công ty Việt Á.

Sau khi Giám đốc CDC Nghệ An bị khởi tố, công việc điều hành tại đơn vị này được giao cho một Phó Giám đốc phụ trách.

https://soha.vn/tien-hoa-hong-tu-viet-a-gd-bv-lon-nhat-khu-vuc-bac-trung-bo-khang-dinh-khong-lien-quan-20220105094853306.htm