Tiến hành kiểm tra, thu giữ 1.200 kg nội tạng, xương bò bẩn tại một cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Phạm Trang
|

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.200 kg nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật khác không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, ngày 14/5, Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.200 kg nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật khác không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 12 triệu đồng, đồng thời tạm giữ và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không kinh doanh, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người dân cần lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Thanh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh vì sức khỏe cộng đồng.

