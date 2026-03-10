Tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Đống Văn Phát, sinh năm 1993, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tứ Trung, sinh năm 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1987, quê tỉnh An Giang; Trần Thanh Tú, sinh năm 2000, ngụ phường Biên Hoà, Đồng Nai và T.T.H.T, sinh năm 1997, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Đống Văn Phát về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng Công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tứ Trung, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Trần Thanh Tú và T.T.H.T. để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói nylon và 10 đoạn ống nhựa bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy), 1 cân điện tử, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đang điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.